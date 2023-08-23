В Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августа

Напомним, ночью 23 августа на Сельмаше в Ростове задержали окровавленного мужчину, который блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии, а после начал сливать свою кровь в канистру. Столь странное зрелище настолько изумило ростовчан, что они заподозрили мужчину в потере рассудка и даже жертвоприношении, однако официальной версии произошедшего на тот момент не поступало.