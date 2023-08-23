В Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августа

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Напомним, ночью 23 августа на Сельмаше в Ростове задержали окровавленного мужчину, который блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии, а после начал сливать свою кровь в канистру. Столь странное зрелище настолько изумило ростовчан, что они заподозрили мужчину в потере рассудка и даже жертвоприношении, однако официальной версии произошедшего на тот момент не поступало.
Донская полиция днем 23 августа рассказала, что в отдел полиции №6 поступило сообщение о неадекватном поведении одного из местных жителей. В итоге полицейские были вынуждены задержать агрессивного мужчину, который причинял себе вред и наносил раны ножом, его доставили в отдел, а после передали врачам для оказания медицинской помощи.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении представителей правоохранительных органов.