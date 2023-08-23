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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

В Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августа

В Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августа

23 августа 2023, 09:26
Фото: Unterillertaler/cc bu/wikimedia.org
В Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августа
В Ростове правоохранители задержали мужчину, который наносил себе ножевые ранения, и передали его врачам, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, ночью 23 августа на Сельмаше в Ростове задержали окровавленного мужчину, который блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии, а после начал сливать свою кровь в канистру. Столь странное зрелище настолько изумило ростовчан, что они заподозрили мужчину в потере рассудка и даже жертвоприношении, однако официальной версии произошедшего на тот момент не поступало.

В Ростове раненный мужчина на Сельмаше ночью сливал свою кровь в канистру
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Донская полиция днем 23 августа рассказала, что в отдел полиции №6 поступило сообщение о неадекватном поведении одного из местных жителей. В итоге полицейские были вынуждены задержать агрессивного мужчину, который причинял себе вред и наносил раны ножом, его доставили в отдел, а после передали врачам для оказания медицинской помощи.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении представителей правоохранительных органов.

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