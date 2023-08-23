В Ростовской области готовая рыба «пролетела» около 300 километров за 30 минут

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Управление надзорного органа с помощью системы «Меркурий» выявило нарушение законодательства ООО «Рыболовецкое хозяйство „Социалистический путь“ в Ростовской области. Система „Меркурий“ зафиксировала, что предприятие погасило эВСД на рыбную продукцию, которая преодолела расстояние от Новороссийска до Азовского района за 30 минут.
При этом расстояние между Новороссийском и Азовом, согласно открытым данным, составляет 382 километра, а до Азовского района из Новороссийска ехать около 300 километров. Это расстояние нельзя преодолеть за 30 минут.
В надзорном органе уточнили, что это нарушение не позволяет проследить путь рыбы, что создает опасность выпуска на рынок опасной продовольственной продукции. Рыболовецкому хозяйству выпустили предупреждение.
Ранее в Ростовской области выявили пять площадок-фантомов по производству животной продукции.