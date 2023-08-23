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Published Сегодня, 11:07

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В Ростовской области готовая рыба «пролетела» около 300 километров за 30 минут

В Ростовской области готовая рыба «пролетела» около 300 километров за 30 минут

23 августа 2023, 11:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области готовая рыба «пролетела» около 300 километров за 30 минут
В Ростовской области предприятия погасили электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) за 30 минут, подтвердив, что рыба на продажу преодолела за это время более 300 километров, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Управление надзорного органа с помощью системы «Меркурий» выявило нарушение законодательства ООО «Рыболовецкое хозяйство „Социалистический путь“ в Ростовской области. Система „Меркурий“ зафиксировала, что предприятие погасило эВСД на рыбную продукцию, которая преодолела расстояние от Новороссийска до Азовского района за 30 минут.

При этом расстояние между Новороссийском и Азовом, согласно открытым данным, составляет 382 километра, а до Азовского района из Новороссийска ехать около 300 километров. Это расстояние нельзя преодолеть за 30 минут.

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В надзорном органе уточнили, что это нарушение не позволяет проследить путь рыбы, что создает опасность выпуска на рынок опасной продовольственной продукции. Рыболовецкому хозяйству выпустили предупреждение.

Ранее в Ростовской области выявили пять площадок-фантомов по производству животной продукции.

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