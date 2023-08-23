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В Донецке Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95

В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95

23 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
В Донецке Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95

В Донецке в Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95

В Ростовской области на заправках в Донецке закончился бензин А-92 и А-95, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Роман Кураев.

В среду утром, 23 августа, глава администрации Донецка Роман Кураев объявил о том, что на заправках «Лукойл», «Фортуна» и «Газпром» закончился бензин А-92 и А-95.

Глава администрации уточнил, что на заправках сделали резерв топлива для спецтранспорта.

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«Ситуацию держим на контроле», — добавил Кураев, сообщив, что в ближайшее время на некоторые заправочные станции поступят первые партии бензина.

Напомним, накануне в Минпроме Ростовской области сообщали, что абсолютно все нефтебазы имеют запас топлива на 10 дней, несмотря на многократное увеличение спроса на бензин.

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