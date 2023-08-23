В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В среду утром, 23 августа, глава администрации Донецка Роман Кураев объявил о том, что на заправках «Лукойл», «Фортуна» и «Газпром» закончился бензин А-92 и А-95.
Глава администрации уточнил, что на заправках сделали резерв топлива для спецтранспорта.
«Ситуацию держим на контроле», — добавил Кураев, сообщив, что в ближайшее время на некоторые заправочные станции поступят первые партии бензина.
Напомним, накануне в Минпроме Ростовской области сообщали, что абсолютно все нефтебазы имеют запас топлива на 10 дней, несмотря на многократное увеличение спроса на бензин.