В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Будут приведены в нормативное состояние 30 участков дорог, которые ведут к детским образовательным и досуговым учреждениям. Общая их длина превысит 40 километров.
В этом году в Красносулинском районе отремонтируют семь участков, которые ведут к школам №1, №2, №7 и №8. Также приведут в порядок дороги, ведущие к центру детского технического творчества и детсадам «Сказка, Огонек и „Изюминка“.
В слободе Родионово-Несветайская реализовали проект по ремонту улицы Кирова, на которой находится школа №7. В станице Нижнекундрюченской обновили подъезд к местной школе.
В Новошахтинске начался кап ремонт дороги от улицы Советской Конституции.
Ранее «РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах.