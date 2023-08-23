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В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам

В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам

23 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и к школам
В Ростовской области в рамках реализации нацпроекта приведут в порядок дороги, которые ведут к детским садам и школам, сообщили в правительстве региона.

Будут приведены в нормативное состояние 30 участков дорог, которые ведут к детским образовательным и досуговым учреждениям. Общая их длина превысит 40 километров.

В этом году в Красносулинском районе отремонтируют семь участков, которые ведут к школам №1, №2, №7 и №8. Также приведут в порядок дороги, ведущие к центру детского технического творчества и детсадам «Сказка, Огонек и „Изюминка“.

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В слободе Родионово-Несветайская реализовали проект по ремонту улицы Кирова, на которой находится школа №7. В станице Нижнекундрюченской обновили подъезд к местной школе.

В Новошахтинске начался кап ремонт дороги от улицы Советской Конституции.

Ранее «РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах.

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