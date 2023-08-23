В Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗС

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Росимущество в Ростовской области выставило на продажу конфискованные в пользу государства изделия из кожи питона и крокодила. Желающие смогут приобрести обложки на паспорт, кошельки, женские сумки, папки для бумаг и ремни. Всего на аукционе представят больше тысячи конфискованных вещей из кожи.
Начальная цена товаров снижена на 90% и составляет порядка 137 тысяч рублей.
Сам аукцион состоится 14 сентября. Подать заявку на его участие можно до 9 сентября.
В пресс-службе МВД региона заявили, что полиция задержала в Ростове неадекватного мужчину, наносившего себе ножевые ранения. Правоохранительные органы передали его врачам.
Окровавленного мужчину обнаружили ночью 23 августа на Сельмаше. Он блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что он сливал свою кровь в канистру. Испуганные горожане предположили, что мужчина не в себе и, возможно, совершает некое «жертвоприношение». В полиции информацию об этом, однако, никак не комментировали.
Там лишь добавили, что по факту произошедшего организована проверка.
В Минпроме Ростовской области заявили, что из-за повышенного транзита через регион наблюдается ажиотажный спрос на бензин. Туристы, направляющиеся в Крым и в Краснодарский край, часто заправляются в Ростовской области, поэтому топливо популярных марок быстро закачивается.
Также на дефицит бензина влияет большой спрос на него со стороны аграриев. У них сейчас заканчивается жатва.
Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев заявил, что на городских заправках закончился бензин А-92 и А-95. Резерв топлива создан для спецтранспорта.
Кураев добавил, что власти держат ситуацию на контроле, а на сами заправки скоро должны поступить новые партии бензина.
Заместитель губернатора Игорь Сорокин также попросил журналистов не спекулировать на теме отсутствия бензина. Также Сорокин добавил, что на нефтебазах есть запасы бензина на 10 дней. «Оснований для паники нет», — заключил он.