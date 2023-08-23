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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Ростовской области продают кожаные сумки, ищут бензин и гуляют с канистрой крови

В Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗС

23 августа 2023, 15:29
Фото: pxhere.com
В Ростовской области продают кожаные сумки, ищут бензин и гуляют с канистрой крови
В Ростове неадекватный мужчина сливал свою кровь в канистру, тем временем бензин пропал на заправках в Донецке Ростовской области, а Росимущество с огромной скидкой распродает конфискованные кожаные аксессуары.

Скидка на конфискат

Росимущество в Ростовской области выставило на продажу конфискованные в пользу государства изделия из кожи питона и крокодила. Желающие смогут приобрести обложки на паспорт, кошельки, женские сумки, папки для бумаг и ремни. Всего на аукционе представят больше тысячи конфискованных вещей из кожи.

Начальная цена товаров снижена на 90% и составляет порядка 137 тысяч рублей.

Сам аукцион состоится 14 сентября. Подать заявку на его участие можно до 9 сентября.

Росимущество Ростовской области объявило распродажу сумок из крокодила со скидкой 90%
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Канистра крови

В пресс-службе МВД региона заявили, что полиция задержала в Ростове неадекватного мужчину, наносившего себе ножевые ранения. Правоохранительные органы передали его врачам.

Окровавленного мужчину обнаружили ночью 23 августа на Сельмаше. Он блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что он сливал свою кровь в канистру. Испуганные горожане предположили, что мужчина не в себе и, возможно, совершает некое «жертвоприношение». В полиции информацию об этом, однако, никак не комментировали.

Там лишь добавили, что по факту произошедшего организована проверка.

В Ростове раненный мужчина на Сельмаше ночью сливал свою кровь в канистру
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Пропавший бензин

В Минпроме Ростовской области заявили, что из-за повышенного транзита через регион наблюдается ажиотажный спрос на бензин. Туристы, направляющиеся в Крым и в Краснодарский край, часто заправляются в Ростовской области, поэтому топливо популярных марок быстро закачивается.

Также на дефицит бензина влияет большой спрос на него со стороны аграриев. У них сейчас заканчивается жатва.

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев заявил, что на городских заправках закончился бензин А-92 и А-95. Резерв топлива создан для спецтранспорта.

Кураев добавил, что власти держат ситуацию на контроле, а на сами заправки скоро должны поступить новые партии бензина.

Кураев добавил, что власти держат ситуацию на контроле, а на сами заправки скоро должны поступить новые партии бензина.Кураев добавил, что власти держат ситуацию на контроле, а на сами заправки скоро должны поступить новые партии бензина.
Кураев добавил, что власти держат ситуацию на контроле, а на сами заправки скоро должны поступить новые партии бензина.
Фото: Goldman Group/cc by sa 4.0/wiki

Заместитель губернатора Игорь Сорокин также попросил журналистов не спекулировать на теме отсутствия бензина. Также Сорокин добавил, что на нефтебазах есть запасы бензина на 10 дней. «Оснований для паники нет», — заключил он.

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