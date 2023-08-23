В Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗС

Окровавленного мужчину обнаружили ночью 23 августа на Сельмаше. Он блуждал по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии. Очевидцы в соцсетях рассказывали, что он сливал свою кровь в канистру. Испуганные горожане предположили, что мужчина не в себе и, возможно, совершает некое «жертвоприношение». В полиции информацию об этом, однако, никак не комментировали.