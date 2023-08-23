В Ростовской области трое детей перевернулись на снегоболотоходе у реки Дон

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Published Сегодня, 11:10
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Во вторник, 22 августа, в 19.30 мск на берегу реки Дон рядом с базой отдыха «Жемчужина Дона» произошло ДТП с участием 10-летнего водителя и двух его несовершеннолетних пассажиров.
По предварительной информации, мальчик ехал в двух километрах от трассы «Новочеркасск — Багаевская» на снегоболотоходе у реки Дон. Ребенок не справился с управлением, и транспорт опрокинулся вместе с мальчиком и его пассажирами.
В результате ДТП пострадали семилетняя девочка, которую доставили в больницу, и 12-летний мальчик, ему оказали разовую медпомощь.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что пара и семья из Ростовской области, погибшие в ДТП 21 августа, были знакомы.