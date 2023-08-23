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В Ростовской области трое детей перевернулись на снегоболотоходе у реки Дон

В Ростовской области трое детей перевернулись на снегоболотоходе у реки Дон

23 августа 2023, 11:10
Фото: Константин Сорокин/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростовской области трое детей перевернулись на снегоболотоходе у реки Дон
В Ростовской области 10-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и перевернул транспортное средство, пострадали двое пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Во вторник, 22 августа, в 19.30 мск на берегу реки Дон рядом с базой отдыха «Жемчужина Дона» произошло ДТП с участием 10-летнего водителя и двух его несовершеннолетних пассажиров.

По предварительной информации, мальчик ехал в двух километрах от трассы «Новочеркасск — Багаевская» на снегоболотоходе у реки Дон. Ребенок не справился с управлением, и транспорт опрокинулся вместе с мальчиком и его пассажирами.

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В результате ДТП пострадали семилетняя девочка, которую доставили в больницу, и 12-летний мальчик, ему оказали разовую медпомощь.В результате ДТП пострадали семилетняя девочка, которую доставили в больницу, и 12-летний мальчик, ему оказали разовую медпомощь.
В результате ДТП пострадали семилетняя девочка, которую доставили в больницу, и 12-летний мальчик, ему оказали разовую медпомощь.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП пострадали семилетняя девочка, которую доставили в больницу, и 12-летний мальчик, ему оказали разовую медпомощь.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пара и семья из Ростовской области, погибшие в ДТП 21 августа, были знакомы.

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