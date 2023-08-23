В Таганроге могут создать народные дружины

Власти города рассказали, что в целях повышения эффективности работы систем видеонаблюдения в городе появятся дополнительные камеры «Безопасный город», которые установят в местах с высокими показателями преступности. Кроме того, с горожанами хотят обсудить возможность установки камер в подъездах, дворах и создание народных дружин.