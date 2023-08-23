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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Таганроге рассказали, как обеспечат безопасность и правопорядок

В Таганроге могут создать народные дружины

23 августа 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Таганроге рассказали, как обеспечат безопасность и правопорядок

В Таганроге рассказали, как обеспечат безопасность и правопорядок

В Таганроге обсудили профилактику правонарушений и вопросы повышения эффективности работы систем видеонаблюдения, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что в Таганроге прошло совещание по обеспечению правопорядка, в обсуждениях участвовал замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Власти города рассказали, что в целях повышения эффективности работы систем видеонаблюдения в городе появятся дополнительные камеры «Безопасный город», которые установят в местах с высокими показателями преступности. Кроме того, с горожанами хотят обсудить возможность установки камер в подъездах, дворах и создание народных дружин.

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Вместе с этим в Таганроге собираются проанализировать причины роста количества ДТП
Фото: donland.ru

Вместе с этим в Таганроге собираются проанализировать причины роста количества ДТП, оценить результаты исследования и проверить дорожные объекты на соответствие нормативам.

Ранее в Ростове заявили, что подключат к системе «Безопасный город» более сотни школ.

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