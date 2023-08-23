В Таганроге могут создать народные дружины

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Власти рассказали, что в Таганроге прошло совещание по обеспечению правопорядка, в обсуждениях участвовал замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Власти города рассказали, что в целях повышения эффективности работы систем видеонаблюдения в городе появятся дополнительные камеры «Безопасный город», которые установят в местах с высокими показателями преступности. Кроме того, с горожанами хотят обсудить возможность установки камер в подъездах, дворах и создание народных дружин.
Вместе с этим в Таганроге собираются проанализировать причины роста количества ДТП, оценить результаты исследования и проверить дорожные объекты на соответствие нормативам.
Ранее в Ростове заявили, что подключат к системе «Безопасный город» более сотни школ.