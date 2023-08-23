В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера

На улице Красноармейская водитель Skoda Octavia ехал со стороны проспекта Театрального в направлении переулка Крепостного. По предварительной информации, при развороте налево с правого ряда он пересек сплошную и столкнулся с мотоциклом Ducati, за рулем которого сидел 37-летний байкер.