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В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера

В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера

23 августа 2023, 13:08
Фото: Artur Andrzej/cc0/wikimedia.org
В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера
В Ростове-на-Дону водитель нарушил правила дорожного движения и сбил мотоциклиста, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Красноармейская водитель Skoda Octavia ехал со стороны проспекта Театрального в направлении переулка Крепостного. По предварительной информации, при развороте налево с правого ряда он пересек сплошную и столкнулся с мотоциклом Ducati, за рулем которого сидел 37-летний байкер.

Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
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«В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и его доставили в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в вечернее время 22 августа.

Ранее стало известно, что спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону.

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