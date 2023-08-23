В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
На улице Красноармейская водитель Skoda Octavia ехал со стороны проспекта Театрального в направлении переулка Крепостного. По предварительной информации, при развороте налево с правого ряда он пересек сплошную и столкнулся с мотоциклом Ducati, за рулем которого сидел 37-летний байкер.
«В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и его доставили в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в вечернее время 22 августа.
Ранее стало известно, что спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону.