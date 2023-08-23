Власти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Напомним, что в последнее время водители начали жаловаться на рост стоимости бензина, а в Минпроме региона заявили о повышенном спросе на топливо. В том числе из-за транзитных туристов на личных автомобилях.
После этого глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что у них в городе на АЗС закончился бензин А-92 и А-95. Теперь ситуацию прокомментировал Сорокин, заявив, что на нефтебазах есть запасы топлива на 10 дней и одновременно подтвердил, что на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина.
«Это единичные случаи, и они временны. Оснований для паники нет. Прошу представителей медиасферы не создавать необоснованный ажиотаж», — заявил Сорокин.