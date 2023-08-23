Власти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина

После этого глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что у них в городе на АЗС закончился бензин А-92 и А-95. Теперь ситуацию прокомментировал Сорокин, заявив, что на нефтебазах есть запасы топлива на 10 дней и одновременно подтвердил, что на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина.