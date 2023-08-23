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Власти Ростовской области попросили СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина

Власти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина

23 августа 2023, 09:19
Фото: Simo Räsänen/cc by sa 4.0/wiki
Власти Ростовской области попросили СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина
Представителям медиасферы не стоит создавать необоснованный ажиотаж на теме дефицита бензина в Ростовской области, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.

Напомним, что в последнее время водители начали жаловаться на рост стоимости бензина, а в Минпроме региона заявили о повышенном спросе на топливо. В том числе из-за транзитных туристов на личных автомобилях.

Замгубернатора Игорь Сорокин заявил о проблемах с бензином в Ростовской области
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После этого глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что у них в городе на АЗС закончился бензин А-92 и А-95. Теперь ситуацию прокомментировал Сорокин, заявив, что на нефтебазах есть запасы топлива на 10 дней и одновременно подтвердил, что на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина.

«Это единичные случаи, и они временны. Оснований для паники нет. Прошу представителей медиасферы не создавать необоснованный ажиотаж», — заявил Сорокин.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#АЗС#СМИ#Минпром#Паника#Нефтебазы#Дефицит бензина#Ажиотаж#Высокая стоимость бензина#Транзитные туристы#Личные автомобили#Запасы топлива#Единичные случаи
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