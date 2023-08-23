Власти Ростовской области закупят 158 новых автобусов для муниципалитетов

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
На заседании регионального правительства стало известно о покупке властями Ростовской области 158 новых автобусов. Их отправят на баланс муниципалитетов.
Уточняется, что из 158 автобусов — 68 большого класса, 52 автобуса малого класса и 38 — среднего. Большая часть единиц техники — 42 автобуса — достанутся Ростову-на-Дону. Еще 15 отправят в Новочеркасск, 26 единиц техники направят Сальскому району. Матвеево-Курганскому району передадут 10 автобусов, еще по восемь автобусов достанется Дубовскому, Чертковскому и Константиновскому районам.
Поставить и распределить автобусы обещают уже в этом году.
Ранее Минтранс региона проверил автобусы «Батайск — Ростов».