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Для муниципалитетов в Ростовской области закупят 158 новых автобусов

Власти Ростовской области закупят 158 новых автобусов для муниципалитетов

23 августа 2023, 15:07
Фото: 1MI
Для муниципалитетов в Ростовской области закупят 158 новых автобусов
Для муниципалитетов в Ростовской области закупят 158 новых автобусов, рассказал глава министерства транспорта региона Владимир Окунев.

На заседании регионального правительства стало известно о покупке властями Ростовской области 158 новых автобусов. Их отправят на баланс муниципалитетов.

Уточняется, что из 158 автобусов — 68 большого класса, 52 автобуса малого класса и 38 — среднего. Большая часть единиц техники — 42 автобуса — достанутся Ростову-на-Дону. Еще 15 отправят в Новочеркасск, 26 единиц техники направят Сальскому району. Матвеево-Курганскому району передадут 10 автобусов, еще по восемь автобусов достанется Дубовскому, Чертковскому и Константиновскому районам.

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Поставить и распределить автобусы обещают уже в этом году.

Ранее Минтранс региона проверил автобусы «Батайск — Ростов».

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