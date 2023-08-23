Власти Ростовской области закупят 158 новых автобусов для муниципалитетов

Уточняется, что из 158 автобусов — 68 большого класса, 52 автобуса малого класса и 38 — среднего. Большая часть единиц техники — 42 автобуса — достанутся Ростову-на-Дону. Еще 15 отправят в Новочеркасск, 26 единиц техники направят Сальскому району. Матвеево-Курганскому району передадут 10 автобусов, еще по восемь автобусов достанется Дубовскому, Чертковскому и Константиновскому районам.