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«Все увольняются»: что происходит с общественным транспортом в Краснодаре

«Водителей увозят на скорой»: что происходит с общественным транспортом в Краснодаре

23 августа 2023, 08:54
Фото: Vario Solo/cc by sa/wikimedia.org
«Все увольняются»: что происходит с общественным транспортом в Краснодаре

В Краснодаре водители общественного транспорта увольняются из-за низких зарплат

Жители Краснодара уже не первый месяц жалуются на неисправную работу трамваев и троллейбусов. Общественный транспорт уходит в депо уже к 18.00, что становится причинами неудобств для краснодарцев. На предприятии КТТУ объяснили, почему граждане теперь вынуждены сталкиваться с такой проблемой.

Основной причиной раннего ухода в депо трамвайных вагонов и троллейбусов стали массовые увольнения водителей и кондукторов. За последний год резко вырос дефицит сотрудников на эти должности, что является серьёзной проблемой для города-миллионика.

«Водителей у нас не хватает, они увольняются из-за низких зарплат. Они пашут в две смены, а платят не соответствующе, это весомая причина для ухода», — сообщил диспетчер МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусного управление».

В Восточном трамвайном депо эту информацию подтвердили и даже пригласили обучиться на водителя транспорта.

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«Приходите к нам, приводите своих друзей, ситуация, может быть, наладится. Больше 12 часов люди находиться на линии физически не могут, поэтому уезжают раньше положенного времени. Сегодня уже минус 9 вагонов на линии, 6 сотрудников не вышли только в первой половине дня. Двоих уже увезли на скорой помощи из-за жары, вагоны-то не все с кондиционерами», — рассказала сотрудница Восточного трамвайного депо.

По словам местных жителей, просидеть на остановках можно около часа и больше, пропустив большое количество трамваев и троллейбусов, так как все они направляются в депо.

Ранее Rostovgazeta писала о строительстве новых трамвайных линий в Краснодаре.

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