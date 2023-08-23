«Водителей увозят на скорой»: что происходит с общественным транспортом в Краснодаре

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Основной причиной раннего ухода в депо трамвайных вагонов и троллейбусов стали массовые увольнения водителей и кондукторов. За последний год резко вырос дефицит сотрудников на эти должности, что является серьёзной проблемой для города-миллионика.
«Водителей у нас не хватает, они увольняются из-за низких зарплат. Они пашут в две смены, а платят не соответствующе, это весомая причина для ухода», — сообщил диспетчер МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусного управление».
В Восточном трамвайном депо эту информацию подтвердили и даже пригласили обучиться на водителя транспорта.
«Приходите к нам, приводите своих друзей, ситуация, может быть, наладится. Больше 12 часов люди находиться на линии физически не могут, поэтому уезжают раньше положенного времени. Сегодня уже минус 9 вагонов на линии, 6 сотрудников не вышли только в первой половине дня. Двоих уже увезли на скорой помощи из-за жары, вагоны-то не все с кондиционерами», — рассказала сотрудница Восточного трамвайного депо.
По словам местных жителей, просидеть на остановках можно около часа и больше, пропустив большое количество трамваев и троллейбусов, так как все они направляются в депо.
Ранее Rostovgazeta писала о строительстве новых трамвайных линий в Краснодаре.