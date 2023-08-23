«Водителей увозят на скорой»: что происходит с общественным транспортом в Краснодаре

«Приходите к нам, приводите своих друзей, ситуация, может быть, наладится. Больше 12 часов люди находиться на линии физически не могут, поэтому уезжают раньше положенного времени. Сегодня уже минус 9 вагонов на линии, 6 сотрудников не вышли только в первой половине дня. Двоих уже увезли на скорой помощи из-за жары, вагоны-то не все с кондиционерами», — рассказала сотрудница Восточного трамвайного депо.