Выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
На очередном заседании комиссии гордумы Ростова по транспорту депутаты подняли вопрос выделения в городе новых полос для общественного транспорта. Директор департамента автодорог Денис Водопьнов заверил парламентариев, что чиновники занимаются решением этой проблемы.
В этом году выделенные полосы для общественного транспорта могут появится на улицах Мясникова и Сарьяна. Однако окончательно решение об этом еще не принято.
Что именно вызывает вопросы у властей, Водопьянов не уточнил.
Ранее власти обещали организовать полосу для общественного транспорта и на улице Комсомольской в Ростове.