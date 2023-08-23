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Выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове

Выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове

23 августа 2023, 13:42
Фото: mos.ru/cc by 4.0
Выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове
Власти прорабатывают вопрос введения выделенных полос для общественного транспорта на улицах Сарьяна и Мясникова в Ростове, сообщили в администрации города.

На очередном заседании комиссии гордумы Ростова по транспорту депутаты подняли вопрос выделения в городе новых полос для общественного транспорта. Директор департамента автодорог Денис Водопьнов заверил парламентариев, что чиновники занимаются решением этой проблемы.

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В этом году выделенные полосы для общественного транспорта могут появится на улицах Мясникова и Сарьяна. Однако окончательно решение об этом еще не принято.

Что именно вызывает вопросы у властей, Водопьянов не уточнил.

Ранее власти обещали организовать полосу для общественного транспорта и на улице Комсомольской в Ростове.

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