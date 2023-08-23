«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Все симптомы юной пострадавшей указывают на ротавирусную инфекцию, которой можно заразиться в загрязненных водоёмах. Мама девочки сообщила, что из её лёгких выкачали 2,5 литра жидкости из-за сильного отёка, а мозг сейчас очень сильно страдает.
«Мы не знаем, в каком состоянии она будет, когда вернется к жизни», — рассказала мама пациентки изданию e1.ru.
Эколог Вениамин Голубитченко объяснил, как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море.
«Ротавирусная инфекция развивается в загрязнённых водах в первую очередь. После наводнений в Туапсе и Сочи огромное количество загрязнений было смыто в море, мусор там ещё не разложился. Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море. К сожалению, это стандартная ситуация. Все, что выделяет человек, попадает в море, это повышает вероятность подцепить заразу, в том числе кокковую инфекцию и ротавирус», — рассказал эколог изданию RostovGazeta.
Сейчас министром здравоохранения Свердловской области ведутся переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы, который вывезет девочку из Краснодарского края в одну из лучших больниц страны, чтобы вернуть пациентку к жизни.
Ранее RostovGazeta писала о профилактических рекомендациях, которые необходимо соблюдать детям, чтобы не заразиться кишечной инфекцией Чёрном и Азовском морях.