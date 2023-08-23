«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

«Ротавирусная инфекция развивается в загрязнённых водах в первую очередь. После наводнений в Туапсе и Сочи огромное количество загрязнений было смыто в море, мусор там ещё не разложился. Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море. К сожалению, это стандартная ситуация. Все, что выделяет человек, попадает в море, это повышает вероятность подцепить заразу, в том числе кокковую инфекцию и ротавирус», — рассказал эколог изданию RostovGazeta.