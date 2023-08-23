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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

23 августа 2023, 14:02
Фото: 52.mchs.gov.ru
«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

Эколог Голубитченко объяснил, как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

Во время отдыха в Сочи 7-летняя екатеринбурженка оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Малышка находится в тяжелом состоянии, родители пытаются перевезти дочь в Москву или в Екатеринбург.

Все симптомы юной пострадавшей указывают на ротавирусную инфекцию, которой можно заразиться в загрязненных водоёмах. Мама девочки сообщила, что из её лёгких выкачали 2,5 литра жидкости из-за сильного отёка, а мозг сейчас очень сильно страдает.

«Мы не знаем, в каком состоянии она будет, когда вернется к жизни», — рассказала мама пациентки изданию e1.ru.

Эколог Вениамин Голубитченко объяснил, как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море.

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«Ротавирусная инфекция развивается в загрязнённых водах в первую очередь. После наводнений в Туапсе и Сочи огромное количество загрязнений было смыто в море, мусор там ещё не разложился. Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море. К сожалению, это стандартная ситуация. Все, что выделяет человек, попадает в море, это повышает вероятность подцепить заразу, в том числе кокковую инфекцию и ротавирус», — рассказал эколог изданию RostovGazeta.

Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море.Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море.
Кроме того, некоторые базы отдыха сбрасывают неочищенные сточные воды в водостоки, которые потом попадают в море.
Фото: pxhere.com

Сейчас министром здравоохранения Свердловской области ведутся переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы, который вывезет девочку из Краснодарского края в одну из лучших больниц страны, чтобы вернуть пациентку к жизни.

Ранее RostovGazeta писала о профилактических рекомендациях, которые необходимо соблюдать детям, чтобы не заразиться кишечной инфекцией Чёрном и Азовском морях.

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