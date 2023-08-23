«Выживают только самые выносливые»: стоит ли опасаться змей в Краснодарском крае

«За 20 с лишним лет поиска змей на Кубани, я видел всего три раза степную гадюку, которая находится очень далеко от жилья человека. Среда обитания в регионе подходит для змей, просто Кубань и Кавказ в целом были длительно населены людьми, это пересечения большинства торговых путей, а коренные жители раньше змей очень не любили и не раздумывая их уничтожали, что происходит и сейчас. Только самые выносливые и хорошо прячущиеся змеи умудряются выживать, резкость гадюк связана с истреблением, а не с условиями», — заключил эксперт.