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«Выживают только самые выносливые»: стоит ли опасаться змей в Краснодарском крае

«Выживают только самые выносливые»: стоит ли опасаться змей в Краснодарском крае

23 августа 2023, 19:05
Фото: TimVickers/сс0/wikimedia.org
«Выживают только самые выносливые»: стоит ли опасаться змей в Краснодарском крае
На сегодняшний день в Краснодарском крае насчитывается около полутора десятков разных видов змей, большинство из которых не представляют особой опасности для людей и животных. Член Общественного экологического совета Кубани Вениамин Голубитченко рассказал RostovGazeta о змеях, обитающих в регионе.

По словам эколога, опасных и ядовитых змей на территории Краснодарского края очень мало. Большинство из них уже занесены в Красную книгу и в природе встречаются чрезвычайно редко. Если же змея, обитающая на Кубани, укусила человека, то это является лишь результатом провокации со стороны пострадавшего, так как в спокойных условиях змеи абсолютно безобидны.

«Чтобы заставить их себя укусить, нужно очень сильно постараться: уйти далеко от населённых пунктов, в лес или горы, и долго их искать. Только редкая случайность может привести к укусу. У нас есть кавказская гадюка, гадюка Динника, гадюка Казнакова, степная гадюка, но в количестве их действительно мало», — отметил Вениамин Голубитченко.

Причиной такого малого количества особей в Краснодарском крае является довольное длительное проживание людей на Кавказе. Испокон веков коренные жители прерывали потомство тех или иных видов животных во избежание опасности.

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Испокон веков коренные жители прерывали потомство тех или иных видов животных во избежание опасности.Испокон веков коренные жители прерывали потомство тех или иных видов животных во избежание опасности.
Испокон веков коренные жители прерывали потомство тех или иных видов животных во избежание опасности.
Фото: wikimedia.org/ccby 4.0

«За 20 с лишним лет поиска змей на Кубани, я видел всего три раза степную гадюку, которая находится очень далеко от жилья человека. Среда обитания в регионе подходит для змей, просто Кубань и Кавказ в целом были длительно населены людьми, это пересечения большинства торговых путей, а коренные жители раньше змей очень не любили и не раздумывая их уничтожали, что происходит и сейчас. Только самые выносливые и хорошо прячущиеся змеи умудряются выживать, резкость гадюк связана с истреблением, а не с условиями», — заключил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, как в Батайске местные жители рассказали, что все чаще стали ловить на улицах города и в частном секторе змей.

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