«Выживают только самые выносливые»: стоит ли опасаться змей в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
По словам эколога, опасных и ядовитых змей на территории Краснодарского края очень мало. Большинство из них уже занесены в Красную книгу и в природе встречаются чрезвычайно редко. Если же змея, обитающая на Кубани, укусила человека, то это является лишь результатом провокации со стороны пострадавшего, так как в спокойных условиях змеи абсолютно безобидны.
«Чтобы заставить их себя укусить, нужно очень сильно постараться: уйти далеко от населённых пунктов, в лес или горы, и долго их искать. Только редкая случайность может привести к укусу. У нас есть кавказская гадюка, гадюка Динника, гадюка Казнакова, степная гадюка, но в количестве их действительно мало», — отметил Вениамин Голубитченко.
Причиной такого малого количества особей в Краснодарском крае является довольное длительное проживание людей на Кавказе. Испокон веков коренные жители прерывали потомство тех или иных видов животных во избежание опасности.
«За 20 с лишним лет поиска змей на Кубани, я видел всего три раза степную гадюку, которая находится очень далеко от жилья человека. Среда обитания в регионе подходит для змей, просто Кубань и Кавказ в целом были длительно населены людьми, это пересечения большинства торговых путей, а коренные жители раньше змей очень не любили и не раздумывая их уничтожали, что происходит и сейчас. Только самые выносливые и хорошо прячущиеся змеи умудряются выживать, резкость гадюк связана с истреблением, а не с условиями», — заключил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, как в Батайске местные жители рассказали, что все чаще стали ловить на улицах города и в частном секторе змей.