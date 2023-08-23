Замгубернатора Игорь Сорокин заявил о проблемах с бензином в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
По его словам, это единичные случаи и они временные. Сейчас на нефтебазах есть запас топлива, которого хватит на 10 дней.
«По информации поставщиков, поставки топлива в донской регион не прекращаются. Оснований для паники нет, держу данный вопрос на контроле», — уточнил Сорокин.
При этом ранее глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что на заправках закончился бензин А-92 и А-95. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
А до этого в Минпроме региона говорили о повышенном спросе на топливо на АЗС и о постоянных его поставках в донской регион. Между тем, водители жалуются на рост стоимости бензина в последнее время.