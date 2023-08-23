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Власти заявили о проблемах с бензином в Ростовской области

Замгубернатора Игорь Сорокин заявил о проблемах с бензином в Ростовской области

23 августа 2023, 08:59
Фото: Rennett Stowe/cc by/flickr.com
Власти заявили о проблемах с бензином в Ростовской области
В Ростовской области на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина и дизельного топлива, сообщил.

По его словам, это единичные случаи и они временные. Сейчас на нефтебазах есть запас топлива, которого хватит на 10 дней.

«По информации поставщиков, поставки топлива в донской регион не прекращаются. Оснований для паники нет, держу данный вопрос на контроле», — уточнил Сорокин.

Глава Донецка Кураев рассказал, когда на заправки поступит бензин
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При этом ранее глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что на заправках закончился бензин А-92 и А-95. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

А до этого в Минпроме региона говорили о повышенном спросе на топливо на АЗС и о постоянных его поставках в донской регион. Между тем, водители жалуются на рост стоимости бензина в последнее время.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Паника#Дизельное топливо#Нефтебазы#Поставщики
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