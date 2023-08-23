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Житель Ростовской области потерял 8 млн рублей, после того как перешёл по ссылке

Житель Ростовской области потерял 8 млн рублей, после того как перешёл по ссылке

23 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Житель Ростовской области потерял 8 млн рублей, после того как перешёл по ссылке
Лжеброкеры обманули жителя Ростовской области, получив от него более 8,2 миллиона рублей, подробностями поделились в пресс-службе донской полиции.

В полиции рассказали, что для 43-летнего жителя Каменского района Михаила попытка заработать закончилась потерей более чем восьми миллионов рублей.

По информации правоохранителей, мужчина собирался приобрести автомобиль, однако его внимание привлекло предложение о дополнительном заработке. Дончан перешел по ссылке, заполнил анкету и некоторое время спустя ему позвонила Анастасия, которая предложила мужчине заработать деньги с помощью инвестиций.

После получения согласия Михаила его перевели на специалиста Светлану, беседа с ней прошла в режиме видеоконференции. Мошенница предложила мужчине скачать предложение Qlipu Rainc и объяснила, что делать. После завершения регистрации за мужчиной «закрепили финансового аналитика» и попросили внести первые взносы в размере трех и семи тысяч рублей двумя платежами.

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«В качестве подтверждения, того что она не мошенница, внесла на счет в приложении Qlipu Rainc более 5,5 миллиона рублей», — вспомнил Михаил.

Как только Светлана вошла в доверие Михаила, она предложила ему взять кредит и инвестировать в криптовалюту и ювелирные изделия пять миллионов рублей.

Спустя время мужчина захотел снять свой заработок, однако Светлана потребовала оплатить страховку и комиссию, из-за чего Михаил лишился еще 2,12 миллиона рублей, взятых в долг у родственников. После этого мужчина осознал, что его обманывают и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сотрудник МЧС из-за обмана перевел ВСУ пять миллионов рублей.

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