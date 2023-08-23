Житель Ростовской области потерял 8 млн рублей, после того как перешёл по ссылке

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В полиции рассказали, что для 43-летнего жителя Каменского района Михаила попытка заработать закончилась потерей более чем восьми миллионов рублей.
По информации правоохранителей, мужчина собирался приобрести автомобиль, однако его внимание привлекло предложение о дополнительном заработке. Дончан перешел по ссылке, заполнил анкету и некоторое время спустя ему позвонила Анастасия, которая предложила мужчине заработать деньги с помощью инвестиций.
После получения согласия Михаила его перевели на специалиста Светлану, беседа с ней прошла в режиме видеоконференции. Мошенница предложила мужчине скачать предложение Qlipu Rainc и объяснила, что делать. После завершения регистрации за мужчиной «закрепили финансового аналитика» и попросили внести первые взносы в размере трех и семи тысяч рублей двумя платежами.
«В качестве подтверждения, того что она не мошенница, внесла на счет в приложении Qlipu Rainc более 5,5 миллиона рублей», — вспомнил Михаил.
Как только Светлана вошла в доверие Михаила, она предложила ему взять кредит и инвестировать в криптовалюту и ювелирные изделия пять миллионов рублей.
Спустя время мужчина захотел снять свой заработок, однако Светлана потребовала оплатить страховку и комиссию, из-за чего Михаил лишился еще 2,12 миллиона рублей, взятых в долг у родственников. После этого мужчина осознал, что его обманывают и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сотрудник МЧС из-за обмана перевел ВСУ пять миллионов рублей.