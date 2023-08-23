Житель Ростовской области потерял 8 млн рублей, после того как перешёл по ссылке

После получения согласия Михаила его перевели на специалиста Светлану, беседа с ней прошла в режиме видеоконференции. Мошенница предложила мужчине скачать предложение Qlipu Rainc и объяснила, что делать. После завершения регистрации за мужчиной «закрепили финансового аналитика» и попросили внести первые взносы в размере трех и семи тысяч рублей двумя платежами.