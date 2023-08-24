Алексей Логвиненко посетил новые скейт-площадки

Одна из них должна появиться в сквере им. Оганова. Ее обустройство обойдется городскому бюджету в 6,7 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит поставить и произвести монтаж рампы длиной 21 метр, шириной 12 метров и высотой 1,8 метра со стальными трубами и барьерными ограждениями для безопасности посетителей и скейтеров. Известно также, что работы по поставке и монтажу рампы на улице Оганова, 3/1 необходимо выполнить до конца календарного 2023 года.