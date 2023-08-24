Алексей Логвиненко посетил новые скейт-площадки

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, здесь даже утром много людей катается на скейтбордах, самокатах, велосипедах ВМХ и роликах.
— Каждая площадка представляет собой комплекс из 12 элементов, в числе которых плаза, мини-рампа, прямая разгонка, флайбокс, спайн, рейл. Эмоции детей — бесценны! Заниматься на новых современных комплексах могут спортсмены любого уровня подготовки совершенно бесплатно, — сказал Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации Ростова-на-Дону, большую роль в появлении новых скейт-парков сыграл анализ потребностей молодежи, который показал не только востребованность подобных объектов, но и рост популярности экстремальных видов спорта в донской столице.
— Мы приняли решение о строительстве скейт-парков во всех районах Ростова. Раньше возможность занятий этим видом спорта была доступна только на Гребном канале, где недавно был открыт Многофункциональный скейт-парк с обновлённой BMX-зоной, — пояснил Алексей Логвиненко.
До конца года город планирует построить еще шесть скейт-площадок. На две из них уже появилась информация на портале госзакупок.
Одна из них должна появиться в сквере им. Оганова. Ее обустройство обойдется городскому бюджету в 6,7 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит поставить и произвести монтаж рампы длиной 21 метр, шириной 12 метров и высотой 1,8 метра со стальными трубами и барьерными ограждениями для безопасности посетителей и скейтеров. Известно также, что работы по поставке и монтажу рампы на улице Оганова, 3/1 необходимо выполнить до конца календарного 2023 года.
Еще одна скейт-площадка расположится на перекрестке улице Малюгиной и переулка Халтуринский. Там установят необходимое оборудование. В эту площадку планируется вложить 2,5 миллиона рублей. Завершить реализацию проекта необходимо до 11 сентября. Деньги возьмут из городского бюджета.
Добавим, что за последние полтора года донская столица существенно прибавила в развитии спортивной инфраструктуры и поддержке спорта на Дону. Появляются новые спортивные зоны и стадионы. Например, в скором времени завершатся работы по обустройству футбольного поля со сборной трибуной, с административными помещениями и раздевалками для спортивной школы № 13. Стоимость работ составляет более 76 млн рублей, они пройдут в два этапа.
За лето текущего года силами городской администрации уже было обновлено девять спортивных площадок в различных районах города: улица Щаденко, 32; улица 2-я Краснодарская, 72-74;улица Полторацкого, 107/50; проспект Шолохова, 298; улица Ставского, 52; улица Филимоновская, 287; улица Пушкинская, 206; улица Волкова, 6/2 — 10/3.
Алексей Логвиненко уверен, что новые и доступные спортивные сооружения дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан.