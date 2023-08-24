Банк ДОМ. РФ провел первую ипотечную сделку в России по QR-коду

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Комплексное решение банка по всем действующим ипотечным продуктам было принято в течение нескольких минут.
Шесть миллионов рублей заемных средств тюменская семья с двумя детьми вложила в квартиру в новостройке. Уточняется, что жилье было приобретено по «Семейной ипотеке». Подписание кредитной документации прошло в офисе партнера банка. По желанию клиента все процедуры по оформлению ипотеки доступны в онлайн-формате. Например, дистанционно можно подписать документацию, зарегистрировать сделку в Росреестре, выпустить закладную.
«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля. Наши клиенты оценили технологию. За неполную неделю с момента запуска получено более 300 заявок. Ожидаем, что в таком формате будет заключаться примерно половина ипотечных сделок», — рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
Больше всего заявок на оформление ипотечного кредита по QR-коду поступило от москвичей, петербуржцев, жителей Тюменской области и Краснодарского края.
Эксперт отметил, что новый продукт получил высокую оценку партнеров банка. В качестве преимуществ они отметили экономию времени и средств на оформление сделок с недвижимостью, а также оптимизацию бизнес-процессов. Более двухсот партнеров банка уже присоединились к личному кабинету. Планируется, что до конца 2023 года к нему подключатся еще порядка полутора тысяч организаций по всей России.