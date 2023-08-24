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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Банк ДОМ. РФ провел первую ипотечную сделку в России по QR-коду

Банк ДОМ. РФ провел первую ипотечную сделку в России по QR-коду

24 августа 2023, 10:25
Фото: Банк ДОМ.РФ
Первую ипотеку в России по QR-коду оформила семья из Тюмени. Сделку провел Банк ДОМ.РФ. Клиент не заполнял анкету и не предоставлял документацию, а просто отсканировал QR-код, который был автоматически сформирован в личном кабинете партнера.

Комплексное решение банка по всем действующим ипотечным продуктам было принято в течение нескольких минут.

Шесть миллионов рублей заемных средств тюменская семья с двумя детьми вложила в квартиру в новостройке. Уточняется, что жилье было приобретено по «Семейной ипотеке». Подписание кредитной документации прошло в офисе партнера банка. По желанию клиента все процедуры по оформлению ипотеки доступны в онлайн-формате. Например, дистанционно можно подписать документацию, зарегистрировать сделку в Росреестре, выпустить закладную.

«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля. Наши клиенты оценили технологию. За неполную неделю с момента запуска получено более 300 заявок. Ожидаем, что в таком формате будет заключаться примерно половина ипотечных сделок», — рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Больше всего заявок на оформление ипотечного кредита по QR-коду поступило от москвичей, петербуржцев, жителей Тюменской области и Краснодарского края.

Эксперт отметил, что новый продукт получил высокую оценку партнеров банка. В качестве преимуществ они отметили экономию времени и средств на оформление сделок с недвижимостью, а также оптимизацию бизнес-процессов. Более двухсот партнеров банка уже присоединились к личному кабинету. Планируется, что до конца 2023 года к нему подключатся еще порядка полутора тысяч организаций по всей России.

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