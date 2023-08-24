Банк ДОМ. РФ провел первую ипотечную сделку в России по QR-коду

Эксперт отметил, что новый продукт получил высокую оценку партнеров банка. В качестве преимуществ они отметили экономию времени и средств на оформление сделок с недвижимостью, а также оптимизацию бизнес-процессов. Более двухсот партнеров банка уже присоединились к личному кабинету. Планируется, что до конца 2023 года к нему подключатся еще порядка полутора тысяч организаций по всей России.