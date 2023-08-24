Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдач кредитов наличными на 58%

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По потребительскому кредиту в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально. Клиенты могут получить заемные средства до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.
В Банке ЗЕНИТ доступны программы «Кредит под залог недвижимости» и «Легкий кредит под залог недвижимости» по ставке от 14,19% годовых. В залог принимаются квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком или коммерческая недвижимость. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 40 млн рублей и на срок до 25 лет.