Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По данным канала, генерал-лейтенант сидел за рулем Mercedes, когда на улице Правды в него врезалась машина BMW. Говорится, что повреждения могла получить еще одна иномарка.
Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Добавим, что Андрей Гурулев является депутатом Госдумы.
К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.
Ранее спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.