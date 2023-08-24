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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

Бывший замкомандующего ЮВО мог попасть в ДТП в центре Москвы

Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы

24 августа 2023, 12:24
Фото: wikimedia.org
Бывший замкомандующего ЮВО мог попасть в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой является бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, генерал-лейтенант сидел за рулем Mercedes, когда на улице Правды в него врезалась машина BMW. Говорится, что повреждения могла получить еще одна иномарка.

Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Добавим, что Андрей Гурулев является депутатом Госдумы.

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К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.
К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.
К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.
Фото: t.me/bazabazon

К публикации добавлена фотография с места ДТП, на которой не видно сильных повреждений на автомобилях.

Ранее спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Москва#Авария#Госдума#Центр#Иномарка#Mercedes#BMW#Бывший заместитель командующего ЮВО#Генерал Андрей Гурулев
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