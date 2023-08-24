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Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

24 августа 2023, 13:47
Фото: 1MI
Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
В Октябрьском районе Ростовской области установят карантин, причиной этого стали трупы диких кабанов, обнаруженные в охотничьих угодьях «Кривянское», документ опубликовали на портале правовой информации.

Во вторник, 22 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении карантина на отдельной территории Октябрьского района региона. Причиной для этого стали трупы дикого кабана, который погиб от африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории охотничьих угодий «Кривянское».

Теперь территория «Кривянского» общественной организации «Общество охотников и рыболовов» Октябрьского района будет находиться под карантином до снятия ограничений.

В Ростовской области в августе выявили еще один очаг африканской чумы свиней
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В период действия карантина специалистам необходимо ликвидировать инфицированный объект, в это время дончанам нельзя будет заготавливать мясо дикого кабана, делать чучела, заготавливать корма и подстилочные материалы для свиней и охотиться, если речь не идет о сокращении численности охотничьих ресурсов.

Ранее очаг АЧС обнаружили в Кагальницком районе.

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