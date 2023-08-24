Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

В период действия карантина специалистам необходимо ликвидировать инфицированный объект, в это время дончанам нельзя будет заготавливать мясо дикого кабана, делать чучела, заготавливать корма и подстилочные материалы для свиней и охотиться, если речь не идет о сокращении численности охотничьих ресурсов.