Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки

В четверг, 24 августа, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало список из 17 граждан России, Украины, Чеченской Республики, Руанда и Конго, на которых теперь распространяются западные санкции. Кроме того, санкции решили распространить и на международный детский центр «Артек».