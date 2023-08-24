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Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки

Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки

24 августа 2023, 15:08
Фото: pxhere.com
Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирину Черкасову включили в санкционные списки, об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами США.

В четверг, 24 августа, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало список из 17 граждан России, Украины, Чеченской Республики, Руанда и Конго, на которых теперь распространяются западные санкции. Кроме того, санкции решили распространить и на международный детский центр «Артек».

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Среди лиц, указанных в списках Минфина США, оказалась и детский омбудсмен Ирина Черкасова. Среди лиц, указанных в списках Минфина США, оказалась и детский омбудсмен Ирина Черкасова.
Среди лиц, указанных в списках Минфина США, оказалась и детский омбудсмен Ирина Черкасова.
Фото: zsro.ru

Среди лиц, указанных в списках Минфина США, оказалась и детский омбудсмен Ирина Черкасова. Обычно включение в санкционный список значит, что у физлица или юридического лица заблокируют активы, а гражданам США будет запрещены любые финансовые операции с этими лицами.

Напомним, в прошлом декабре под санкции попал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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