Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В четверг, 24 августа, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало список из 17 граждан России, Украины, Чеченской Республики, Руанда и Конго, на которых теперь распространяются западные санкции. Кроме того, санкции решили распространить и на международный детский центр «Артек».
Среди лиц, указанных в списках Минфина США, оказалась и детский омбудсмен Ирина Черкасова. Обычно включение в санкционный список значит, что у физлица или юридического лица заблокируют активы, а гражданам США будет запрещены любые финансовые операции с этими лицами.
Напомним, в прошлом декабре под санкции попал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.