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Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения

Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения

24 августа 2023, 07:51
Фото: Kirill Borisenko/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения
В Ростове для электробусов появятся свои маршруты движения, рассказали в правительстве региона.

Власти Ростовской области решили создать электробусную маршрутную сеть. Для этой цели регион закупит 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним. На это потратят более двух миллиардов рублей. Маршрутную сеть электробусов будут развивать в трех городах области: Ростове, Таганроге и Волгодонске.

Так, благодаря новым электробусам в Ростове создадут три новых маршрута. Первый из них, под номером 58, будет ходить от нового ЖК «Левобережный» до центра города и далее на Сельмаш. Маршрут №17а свяжет Левенцовку с Военведом и центром Ростова. А маршрут под №88 пройдет от нового автовокзала до главного ЖД вокзала.

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В Таганроге и Волгодонске после закупки и поставки электробусов также появятся по два новых маршрута.

Ранее в Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту.

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