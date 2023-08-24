Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Власти Ростовской области решили создать электробусную маршрутную сеть. Для этой цели регион закупит 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним. На это потратят более двух миллиардов рублей. Маршрутную сеть электробусов будут развивать в трех городах области: Ростове, Таганроге и Волгодонске.
Так, благодаря новым электробусам в Ростове создадут три новых маршрута. Первый из них, под номером 58, будет ходить от нового ЖК «Левобережный» до центра города и далее на Сельмаш. Маршрут №17а свяжет Левенцовку с Военведом и центром Ростова. А маршрут под №88 пройдет от нового автовокзала до главного ЖД вокзала.
В Таганроге и Волгодонске после закупки и поставки электробусов также появятся по два новых маршрута.
Ранее в Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту.