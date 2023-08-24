Для электробусов в Ростове создадут отдельные маршруты движения

Так, благодаря новым электробусам в Ростове создадут три новых маршрута. Первый из них, под номером 58, будет ходить от нового ЖК «Левобережный» до центра города и далее на Сельмаш. Маршрут №17а свяжет Левенцовку с Военведом и центром Ростова. А маршрут под №88 пройдет от нового автовокзала до главного ЖД вокзала.