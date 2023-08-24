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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

До конца октября движение машин ограничили на улице Московкой в Ростове

До конца октября движение машин ограничили на улице Московкой в Ростове

24 августа 2023, 06:31
Фото: 1MI
До конца октября движение машин ограничили на улице Московкой в Ростове
В Ростове на улице Московской движение машин ограничили до конца октября, сообщили в администрации города.

С 1 августа движение транспорта ограничено в Ростове на улице Московской. Проехать там нельзя на участке от переулка Братского до переулков Халтуринского и Островского. Там ведется ремонт тепломагистрали.

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Ранее власти не сообщали, когда снимут ограничение. Теперь же стало известно, что работы на Московской продлятся до конца октября. На это время водителям придется искать объездные пути.

Напомним, в Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы.

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