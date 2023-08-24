До конца октября движение машин ограничили на улице Московкой в Ростове

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
С 1 августа движение транспорта ограничено в Ростове на улице Московской. Проехать там нельзя на участке от переулка Братского до переулков Халтуринского и Островского. Там ведется ремонт тепломагистрали.
Ранее власти не сообщали, когда снимут ограничение. Теперь же стало известно, что работы на Московской продлятся до конца октября. На это время водителям придется искать объездные пути.
Напомним, в Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы.