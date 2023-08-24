Донских школьников научат правилам поведения в экстремальных ситуациях

Сегодня на территории региона работает 2,8 тысячи образовательных организаций. Все они готовы к новому учебному году и ждут своих учеников. Особое внимание при подготовке к новому учебному году органами управления всех уровней уделяется обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. Поэтому работа по приведению муниципальных образовательных организаций в соответствие с действующими пожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами продолжается.