Донских школьников научат правилам поведения в экстремальных ситуациях

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Такое решение приняли в рамках заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.
Сегодня на территории региона работает 2,8 тысячи образовательных организаций. Все они готовы к новому учебному году и ждут своих учеников. Особое внимание при подготовке к новому учебному году органами управления всех уровней уделяется обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. Поэтому работа по приведению муниципальных образовательных организаций в соответствие с действующими пожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами продолжается.
Как отмечает первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Анищенков, сейчас за счет средств федерального и областного бюджета ведутся работы по улучшению и модернизации зданий и сооружений 44 учреждений.
— На текущий ремонт этих объектов образования из бюджетов всех уровней будет направлено более четырех миллиардов рублей. В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2023 году введены в эксплуатацию две школы на 600 мест в Батайске и Волгодонске. Кроме того, в Ростове-на-Дону завершено строительство школы на 1650 мест и модульного здания на 400 мест, — пояснил Сергей Анищенков.
В этом году на поддержание и улучшение систем пожарной безопасности государственных образовательных учреждений региона предусмотрено выделить девять миллионов рублей. По словам заместителя губернатора Сергея Бодрякова, только постоянный контроль за объектами и систематический надзор, не позволят допустить пожаров на объектах.
В рамках заседания были рассмотрены и другие вопросы, в частности — по развитию и поддержке автоматизированных систем централизованного оповещения.