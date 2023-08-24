Экономический аналитик Тимофеев поделился информацией о снижении цен на ряд продуктов

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Согласно его высказываниям, ситуация на рынке продовольствия в стране весьма разнообразна: в то время как некоторые продукты с импортной составляющей подорожали, другие, наоборот, стали дешевле. Профессор кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова и кандидат экономических наук, Александр Тимофеев, поделился этими наблюдениями.
В общем, по словам Тимофеева, годовой прирост цен на продукты составляет около 3,5%, что ниже уровня общей инфляции. Это положительная динамика. Некоторые товары даже показывают снижение цен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Например, на территории Орловской области цены на сыр, творог и сливочное масло упали на 25-31 рубль. Также заметно понизились цены на сметану и молоко. Важно отметить, что продукты с социальной значимостью также дешевеют. Гречка стоит от 55 до 60 рублей, а цена риса составляет 75-80 рублей за килограмм», — подчеркивает Тимофеев в интервью представителю информационного портала «Подмосковье сегодня».
Эксперт поясняет, что этот тренд объясняется данными Росстата: к августу текущего года цены на гречку у производителей снизились с 22 087 рублей за тонну до 17 453 рублей за тонну, что составляет уменьшение на 41,2% по сравнению с июлем прошлого года.
Аналитик также отмечает, что во всех регионах России цены на овощи и фрукты в среднем снизились на 2,4%. Картофель и лук подешевели на 7%, морковь и капуста — на 5-6%, а помидоры и свекла — на 3,5-4%.
«Если говорить о годовой динамике, цена на подсолнечник упала на 31,4%. Несмотря на то что мясо кур и свинина дорожают, цены на сосиски и сардельки в это время упали на 3,4%. Более 15 регионов заметили падение цен на репчатый лук, картофель и яблоки, составившее около 10%», — подчеркнул Тимофеев.