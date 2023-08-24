Экономический аналитик Тимофеев поделился информацией о снижении цен на ряд продуктов

«Если говорить о годовой динамике, цена на подсолнечник упала на 31,4%. Несмотря на то что мясо кур и свинина дорожают, цены на сосиски и сардельки в это время упали на 3,4%. Более 15 регионов заметили падение цен на репчатый лук, картофель и яблоки, составившее около 10%», — подчеркнул Тимофеев.