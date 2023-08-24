Эксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Исполнительный директор Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов заявил Donnews, что этой осенью в Ростовской области вырастет цена на хлеб. Однако подорожание будет не выше уровня инфляции. Она, по прогнозам Центробанка, в этом году составит не более 6%.
Семенов заявил, что на подорожание хлеба в первую очередь влияет рост цен на обслуживание оборудования, в особенности зарубежного. Однако в Ростовской области производители могут сдерживать цены на хлеб из-за близости к ингредиентной базе. Поэтому, в сравнении с другими регионами, хлеб в Ростовской области недорогой.
Ранее сообщалось, что рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной.