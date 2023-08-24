Эксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью

Исполнительный директор Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов заявил Donnews, что этой осенью в Ростовской области вырастет цена на хлеб. Однако подорожание будет не выше уровня инфляции. Она, по прогнозам Центробанка, в этом году составит не более 6%.