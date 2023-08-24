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Updated Сегодня, 08:15

Эксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью

Эксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью

24 августа 2023, 08:13
Фото: Midjourney
Эксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью
В Ростовской области этой осенью ожидается подорожание хлеба, однако рост цен будет не выше уровня инфляции, заявил исполнительный директор Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов.

Исполнительный директор Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов заявил Donnews, что этой осенью в Ростовской области вырастет цена на хлеб. Однако подорожание будет не выше уровня инфляции. Она, по прогнозам Центробанка, в этом году составит не более 6%.

С начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%
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Семенов заявил, что на подорожание хлеба в первую очередь влияет рост цен на обслуживание оборудования, в особенности зарубежного. Однако в Ростовской области производители могут сдерживать цены на хлеб из-за близости к ингредиентной базе. Поэтому, в сравнении с другими регионами, хлеб в Ростовской области недорогой.

Ранее сообщалось, что рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной.

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#Новости#Алина Заярная#Ростовская область#Рост цен на хлеб#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области#Сельское хозяйство в Ростовской области
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