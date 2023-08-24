Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Напомним, совсем недавно Центробанк России повысил ключевую ставку по ипотеке до 12%, тогда эксперты предсказывали, что значительная часть потенциальных покупателей перейдет с вторичного рынка недвижимости на первичный, а в Ростовской области произойдет временный скачок спроса на покупку жилья.
Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Форсаж» Елена Кальченко рассказала порталу Donnеws, что в ближайшие месяцы и как минимум до декабря агенты ожидают застой на рынке недвижимости.
По словам эксперта, резкое падение курса рубля и повышение ставки приведут к тому, что дончане станут обращать больше внимания на объекты первичного рынка жилья из-за сохранения ставок. Кроме того, возможно небольшое снижение цен на жилье, которое подорожало из-за «дешевых» кредитов.
По мнению Кальченко, больше всего пострадает рынок вторичного жилья. Уже сейчас некоторые банки предлагают ипотечную ставку от 14,4 до 15,7%. А в будущем специалисты ожидают рост ставки до 17%, что не может не отразиться на покупательной способности дончан.
Ранее стало известно, что в Ростовской области для молодых водителей автобусов могут ввести льготную ипотеку.