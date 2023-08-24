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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове

Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове

24 августа 2023, 16:06
Фото: 1MI
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости Ростова из-за роста ипотечных ставок, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, совсем недавно Центробанк России повысил ключевую ставку по ипотеке до 12%, тогда эксперты предсказывали, что значительная часть потенциальных покупателей перейдет с вторичного рынка недвижимости на первичный, а в Ростовской области произойдет временный скачок спроса на покупку жилья.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Форсаж» Елена Кальченко рассказала порталу Donnеws, что в ближайшие месяцы и как минимум до декабря агенты ожидают застой на рынке недвижимости.

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По словам эксперта, резкое падение курса рубля и повышение ставки приведут к тому, что дончане станут обращать больше внимания на объекты первичного рынка жилья из-за сохранения ставок. Кроме того, возможно небольшое снижение цен на жилье, которое подорожало из-за «дешевых» кредитов.

По мнению Кальченко, больше всего пострадает рынок вторичного жилья. Уже сейчас некоторые банки предлагают ипотечную ставку от 14,4 до 15,7%. А в будущем специалисты ожидают рост ставки до 17%, что не может не отразиться на покупательной способности дончан.

Ранее стало известно, что в Ростовской области для молодых водителей автобусов могут ввести льготную ипотеку.

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