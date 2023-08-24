Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове

По мнению Кальченко, больше всего пострадает рынок вторичного жилья. Уже сейчас некоторые банки предлагают ипотечную ставку от 14,4 до 15,7%. А в будущем специалисты ожидают рост ставки до 17%, что не может не отразиться на покупательной способности дончан.