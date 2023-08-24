Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области

«Во-первых, мы наблюдаем рост биржевых цен на нефть и нефтепродукты. Важно понимать, что между биржевыми ценами на рынке и реальными — пропасть. В том числе по причине того, что спрос в сезон уборки урожая растет, а предложение низкое и увеличивается медленно: многие нефтеперерабатывающие заводы встали на ремонт, а к пресловутым запасам относятся, в том числе объемы топлива „в пути“ и зачастую задерживаются в нем по понятным причинам. Также значительное влияние оказало ослабление курса рубля: на этом фоне экспортерам стало значительно выгоднее отправлять большую часть топлива за рубеж», — уточнила эксперт.