Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Бензин в Ростовской области, как и по всей стране, дорожает постоянно. Обычно цены растут медленно, поэтому ощущается это не так критично. Однако в последнее время водители стали жаловаться на резкий рост стоимости бензина.
В пресс-службе Центробанка рассказали, что в Ростовской области бензин дорожает из-за ослабления рубля и сезонного роста спроса на топливо.
Эксперты отмечают, что в то время как цены на бензин увеличиваются на мировом рынке, стоимость топлива также растет и для жителей Ростовской области. Более того, летом в регионе увеличивается количество транзитного транспорта, направляющегося к курортам Краснодарского края. Это дополнительно способствует увеличению цен из-за повышенного спроса.
Нагляднее видно, если рассматривать стоимость конкретных марок бензина. Так, в начале июля АИ-92 стоил около 49 рублей, теперь водители заправляются по 51 рублю. За это время АИ-95 подорожал на два рубля — до 56 рублей, АИ-98 стоит 65 рублей. Получается, что он стал дороже на четыре рубля. Стоит отметить, что ранее бензин в регионе никогда столько не стоил.
В Минпроме региона сообщили, что в последнее время наблюдается повышенной спрос на топливо на автозаправках.
Одной из причин, которую назвали, это рекомендации Минтранспорта России использовать альтернативные маршруты для путешествий в Крым. Речь идет о дорогах в новых российских регионах.
Другая причина — увеличился спрос на бензин у фермеров и отдыхающих, которые едут отдыхать на море на собственном транспорте.
Министерство уточнило, что АЗС работают нормально, а запасов топлива на нефтебазах хватит на 10 дней. Вместе с этим поставки в Ростовскую область не прекращаются.
Эта информация прозвучала 22 августа, а на следующий день глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что на заправках закончился бензин А-92 и А-95.
После этого поступил комментарий от замгубернатора Игоря Сорокина, который рассказал, что в Ростовской области на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина и дизельного топлива. По его словам, это единичные случаи и они временные, а для паники оснований нет.
Независимый финансовый консультант, кандидат экономических наук Юлия Попова рассказала RostovGazeta, что рост цен на бензин вызван совокупностью факторов.
«Во-первых, мы наблюдаем рост биржевых цен на нефть и нефтепродукты. Важно понимать, что между биржевыми ценами на рынке и реальными — пропасть. В том числе по причине того, что спрос в сезон уборки урожая растет, а предложение низкое и увеличивается медленно: многие нефтеперерабатывающие заводы встали на ремонт, а к пресловутым запасам относятся, в том числе объемы топлива „в пути“ и зачастую задерживаются в нем по понятным причинам. Также значительное влияние оказало ослабление курса рубля: на этом фоне экспортерам стало значительно выгоднее отправлять большую часть топлива за рубеж», — уточнила эксперт.
Она добавила, что еще один немаловажный фактор — 30% стоимости литра бензина составляет налог на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость. Их рост — также в цене бензина. Еще одним фактором она назвала монополизированность рынка нефти и нефтепродуктов в России.
Заместитель генерального директора департамента нефтепродуктов E1 CARD Александр Апостолов напомнил, что с середины весны розничные цены на бензин постоянно растут.
Он уточнил, что в первую очередь, это связано с сезоном отпусков и сельскохозяйственными работами. Ежегодно в летний период спрос на топливо значительно возрастает. Еще один фактор — увеличение сроков доставки бензина по железной дороге. Из-за этого российские регионы не могут своевременно удовлетворить многократно возросший спрос.
«На эту динамику также повлияли плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего объемы производимого топлива существенно снизились, спровоцировав дефицит. На рост розничной цены повлияли и ослабление курса рубля, и закон о корректировке механизма топливного демпфера, который в два раза сократит выплаты нефтяным компаниям с сентября. В связи с этим НПЗ уже закладывают эту разницу в конечную оптовую стоимость. А падение курса рубля сделало экспорт бензина еще более привлекательным. Среди всех этих факторов увеличение экспортных поставок только еще больше повлияло на образовавшийся дефицит бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что по результатам ежедневных торгов на бирже видно, что повышение цен продолжится вплоть до сентября.
Например, бензин АИ-92 и АИ-95 за лето подорожал примерно на 30%. Цена дизельного топлива увеличилась примерно на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Стабилизировать и даже частично снизить цены помогут ограничение объемов экспорта нефтепродуктов и лицензирование торговли, а также наращивание плановых объемов обязательной продажи топлива на бирже и повышение экспортной пошлины на нефть», — считает собеседник.
Он добавил, что все будет зависеть от конкретных решений на государственном уровне.