rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области

24 августа 2023, 09:04
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
В Ростовской области в последнее водители часто жалуются на подорожание бензина, а власти заявляют о дефиците топлива. Что будет с ценами в дальнейшем, рассказали опрошенные RostovGazeta эксперты.

Бензин в Ростовской области, как и по всей стране, дорожает постоянно. Обычно цены растут медленно, поэтому ощущается это не так критично. Однако в последнее время водители стали жаловаться на резкий рост стоимости бензина.

Подорожание бензина в Ростовской области

В пресс-службе Центробанка рассказали, что в Ростовской области бензин дорожает из-за ослабления рубля и сезонного роста спроса на топливо.

Эксперты отмечают, что в то время как цены на бензин увеличиваются на мировом рынке, стоимость топлива также растет и для жителей Ростовской области. Более того, летом в регионе увеличивается количество транзитного транспорта, направляющегося к курортам Краснодарского края. Это дополнительно способствует увеличению цен из-за повышенного спроса.

Нагляднее видно, если рассматривать стоимость конкретных марок бензина. Так, в начале июля АИ-92 стоил около 49 рублей, теперь водители заправляются по 51 рублю. За это время АИ-95 подорожал на два рубля — до 56 рублей, АИ-98 стоит 65 рублей. Получается, что он стал дороже на четыре рубля. Стоит отметить, что ранее бензин в регионе никогда столько не стоил.

Что известно о дефиците бензина в Ростовской области

В Минпроме региона сообщили, что в последнее время наблюдается повышенной спрос на топливо на автозаправках.

Одной из причин, которую назвали, это рекомендации Минтранспорта России использовать альтернативные маршруты для путешествий в Крым. Речь идет о дорогах в новых российских регионах.

Другая причина — увеличился спрос на бензин у фермеров и отдыхающих, которые едут отдыхать на море на собственном транспорте.

Министерство уточнило, что АЗС работают нормально, а запасов топлива на нефтебазах хватит на 10 дней. Вместе с этим поставки в Ростовскую область не прекращаются.

Власти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина
Узнать подробнее

Эта информация прозвучала 22 августа, а на следующий день глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что на заправках закончился бензин А-92 и А-95.

После этого поступил комментарий от замгубернатора Игоря Сорокина, который рассказал, что в Ростовской области на некоторых АЗС могут отсутствовать определенные марки бензина и дизельного топлива. По его словам, это единичные случаи и они временные, а для паники оснований нет.

Получается, что бензин стал дороже на четыре рубля.Получается, что бензин стал дороже на четыре рубля.
Получается, что бензин стал дороже на четыре рубля.
Фото: 1MI

Почему дорожает бензин

Независимый финансовый консультант, кандидат экономических наук Юлия Попова рассказала RostovGazeta, что рост цен на бензин вызван совокупностью факторов.

«Во-первых, мы наблюдаем рост биржевых цен на нефть и нефтепродукты. Важно понимать, что между биржевыми ценами на рынке и реальными — пропасть. В том числе по причине того, что спрос в сезон уборки урожая растет, а предложение низкое и увеличивается медленно: многие нефтеперерабатывающие заводы встали на ремонт, а к пресловутым запасам относятся, в том числе объемы топлива „в пути“ и зачастую задерживаются в нем по понятным причинам. Также значительное влияние оказало ослабление курса рубля: на этом фоне экспортерам стало значительно выгоднее отправлять большую часть топлива за рубеж», — уточнила эксперт.

Она добавила, что еще один немаловажный фактор — 30% стоимости литра бензина составляет налог на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость. Их рост — также в цене бензина. Еще одним фактором она назвала монополизированность рынка нефти и нефтепродуктов в России.

Еще одним фактором повышения цен она назвала монополизированность рынка нефти и нефтепродуктов в России.Еще одним фактором повышения цен она назвала монополизированность рынка нефти и нефтепродуктов в России.
Еще одним фактором повышения цен она назвала монополизированность рынка нефти и нефтепродуктов в России.
Фото: 1MI

Что будет с ценами на бензин

Заместитель генерального директора департамента нефтепродуктов E1 CARD Александр Апостолов напомнил, что с середины весны розничные цены на бензин постоянно растут.

Он уточнил, что в первую очередь, это связано с сезоном отпусков и сельскохозяйственными работами. Ежегодно в летний период спрос на топливо значительно возрастает. Еще один фактор — увеличение сроков доставки бензина по железной дороге. Из-за этого российские регионы не могут своевременно удовлетворить многократно возросший спрос.

«На эту динамику также повлияли плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего объемы производимого топлива существенно снизились, спровоцировав дефицит. На рост розничной цены повлияли и ослабление курса рубля, и закон о корректировке механизма топливного демпфера, который в два раза сократит выплаты нефтяным компаниям с сентября. В связи с этим НПЗ уже закладывают эту разницу в конечную оптовую стоимость. А падение курса рубля сделало экспорт бензина еще более привлекательным. Среди всех этих факторов увеличение экспортных поставок только еще больше повлияло на образовавшийся дефицит бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что по результатам ежедневных торгов на бирже видно, что повышение цен продолжится вплоть до сентября.

Он уточнил, что по результатам ежедневных торгов на бирже видно, что повышение цен продолжится вплоть до сентября.Он уточнил, что по результатам ежедневных торгов на бирже видно, что повышение цен продолжится вплоть до сентября.
Он уточнил, что по результатам ежедневных торгов на бирже видно, что повышение цен продолжится вплоть до сентября.
Фото: 1MI

Например, бензин АИ-92 и АИ-95 за лето подорожал примерно на 30%. Цена дизельного топлива увеличилась примерно на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Стабилизировать и даже частично снизить цены помогут ограничение объемов экспорта нефтепродуктов и лицензирование торговли, а также наращивание плановых объемов обязательной продажи топлива на бирже и повышение экспортной пошлины на нефть», — считает собеседник.

Он добавил, что все будет зависеть от конкретных решений на государственном уровне.

Читайте также:
В Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗСВласти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензинаЗамгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Подорожание#Налоги#Бензин#Дефицит#Заправки#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Минпром#Экспорт#Альтернативные маршруты#Рубль#Спрос#Отдыхающие#Курс рубля#Нефтебазы#Дефицит бензина#Добыча полезных ископаемых#Монополизированность рынка#Топливный рынок#Нефтебаза#Марки бензина#Фермеры#Розничные цены#Сезон отпусков#Сельскохозяйственные работы#Ремонты НПЗ#Российские регионы#Закон о корректировке механизма топливного демпфера#Экспорт бензина#Ограничение экспорта#Лицензирование#Обязательная продажа на бирже#Экспортная пошлина
Подпишитесь
«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
Сегодня, 10:40
Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла
Сегодня, 09:40
Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина
Сегодня, 08:56
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина
Сегодня, 09:01
Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу
Сегодня, 06:29