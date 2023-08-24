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Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России

Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России

24 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI
Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России
Суд не стал привлекать к ответственности главного редактора одного из изданий в Ростове-на-Дону Елену Доровских по делу о дискредитации Вооруженных Сил России, сообщила она сама журналистам.

Ранее издание 1Rnd, где Доровских является главным редактором, написало, что утром 22 августа силовики пришли в редакцию из-за написанной осенью 2022 года новости. В ней говорилось о провокаторах, якобы расклеивших листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться.

В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ
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Издание пишет, что в результате составили протокол по статье «Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации». А в четверг суд огласил свое решение.

«Суд отказался привлекать Доровских к ответственности по административному о дискредитации Вооруженных Сил РФ», — уточнило издание.

Ранее в Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Административное правонарушение#Вооруженные силы России#Протокол#Дискредитация ВС РФ
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