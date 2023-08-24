Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Ранее издание 1Rnd, где Доровских является главным редактором, написало, что утром 22 августа силовики пришли в редакцию из-за написанной осенью 2022 года новости. В ней говорилось о провокаторах, якобы расклеивших листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться.
Издание пишет, что в результате составили протокол по статье «Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации». А в четверг суд огласил свое решение.
«Суд отказался привлекать Доровских к ответственности по административному о дискредитации Вооруженных Сил РФ», — уточнило издание.
Ранее в Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ.