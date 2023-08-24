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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области

Как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области

24 августа 2023, 14:20
Фото: МЧС по Тверской области
Как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области
Через два месяца после мятежа в Ростове-на-Дону рухнул самолет, на борту которого мог находиться Евгений Пригожин. Как это произошло и что думают о случившемся местные жители, в материале RostovGazeta.

Что известно о падении самолета с Пригожиным

Вечером в среду, 23 августа, Telegram-каналы начали писать о крушении самолета Евгения Пригожина, но некоторое время никаких официальных комментариев по этому поводу не было. При этом очевидцы успели снять видео, на котором показали падающий на большой скорости бизнес-джет.

Авиакатастрофа произошла вблизи деревни Кунженкино в Тверской области, откуда начали подниматься черные столбы дыма. На место происшествия направили представителей экстренных служб, а также сюда пришли обычные жители, которые запечатлели процесс тушения обломков. Согласно информации от Росавиации, на борту лайнера находилось 10 человек, среди которых Евгений Пригожин и его ближайший помощник Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла вблизи деревни Кунженкино в Тверской области, откуда начали подниматься черные столбы дыма.
Видео: ТГ канал 112

Кто находился на борту рухнувшего самолета

По информации от Росавиации, Евгений Пригожин находился среди пассажиров разбившегося самолета Embraer в Тверской области. Кроме того, в список попали Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев. Экипаж состоял из командира Алексея Левшина, второго пилота Рустама Каримова и бортпроводника Кристины Распоповой.

По информации от Росавиации, Евгений Пригожин находился среди пассажиров разбившегося самолета Embraer в Тверской области. По информации от Росавиации, Евгений Пригожин находился среди пассажиров разбившегося самолета Embraer в Тверской области.
По информации от Росавиации, Евгений Пригожин находился среди пассажиров разбившегося самолета Embraer в Тверской области.
Фото: government.ru

Что известно о пассажирах рухнувшего самолета Пригожина

По информации «Московского комсомольца», на борту находился Валерий Чекалов, являющийся одним из самых приближенных к Пригожину лиц, куратор его проектов за рубежом, руководитель направления логистики. Издание уточнило, что также летели правая рука Пригожина Дмитрий Уткин, бывший участковый Евгений Макарян, который позже участвовал в боевых действиях.

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Издание 1Rnd утверждает, что Пропустин родился в Новочеркасске Ростовской области и входил в число личной охраны Пригожина. Говорится, что информация о нем есть в базе «Миротворец», где он указан в качестве разведчика.

Фото: wikimedia.org

Почему упал самолет Пригожина

Пока никакой официальной информации о причинах крушения не поступало.

Между тем, Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что причиной падения может быть заложенное в отсек шасси взрывное устройство. Говорится, что это привело к отрыву крыла.

«Крыло ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным», — пишет канал.

Но, как говорилось ранее, официальных комментариев о причинах не было, они уточняются. Также достоверно неизвестно, жив ли сейчас Евгений Пригожин, поскольку его могло не быть на рейсе. Однако спустя сутки после происшествия он так и не вышел на связь.

Реакция жителей Ростовской области на падение самолета

Фотографии Пригожина и его главного соратника и возможного пассажира того же борта Дмитрия Уткина разместили на фасаде городского цирка. Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.

Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.
Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.
Фото: rostovgazeta.ru

В соцсетях появилось большое количество публикаций по поводу крушения бизнес-джета, в которых жители Ростовской области активно оставляют комментарии. Они выражают мнение, что необходимо привлечь к ответственности виновника трагедии.

«Очень жаль тех, кто был в самолете… Все они такие же люди, как и мы», — заявили ростовчане.

Другие пользователи призвали остальных не делать поспешных выводов, так как официальной информации о гибели не было.

«Все же очень хочется верить, что это не правда и на самом деле он жив», — пишут местные жители.

«Надеюсь, Пригожин и Уткин живы… Уже писали об этом как-то, что Пригожин никогда не садился в самолет, в котором регистрировался, а летел в другом. И о втором самолете все забыли, который сел в Москве», — говорится в комментариях.

Напомним, что Евгений Пригожин в конце июня на военной технике вошел в Ростов и пробыл здесь весь день 24 числа. Это приравняли к вооруженному мятежу и возбудили уголовное дело. Все удалось разрешить мирно, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры.

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