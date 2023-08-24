Как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области

Но, как говорилось ранее, официальных комментариев о причинах не было, они уточняются. Также достоверно неизвестно, жив ли сейчас Евгений Пригожин, поскольку его могло не быть на рейсе. Однако спустя сутки после происшествия он так и не вышел на связь.