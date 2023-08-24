Как рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Вечером в среду, 23 августа, Telegram-каналы начали писать о крушении самолета Евгения Пригожина, но некоторое время никаких официальных комментариев по этому поводу не было. При этом очевидцы успели снять видео, на котором показали падающий на большой скорости бизнес-джет.
Авиакатастрофа произошла вблизи деревни Кунженкино в Тверской области, откуда начали подниматься черные столбы дыма. На место происшествия направили представителей экстренных служб, а также сюда пришли обычные жители, которые запечатлели процесс тушения обломков. Согласно информации от Росавиации, на борту лайнера находилось 10 человек, среди которых Евгений Пригожин и его ближайший помощник Дмитрий Уткин.
По информации от Росавиации, Евгений Пригожин находился среди пассажиров разбившегося самолета Embraer в Тверской области. Кроме того, в список попали Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев. Экипаж состоял из командира Алексея Левшина, второго пилота Рустама Каримова и бортпроводника Кристины Распоповой.
По информации «Московского комсомольца», на борту находился Валерий Чекалов, являющийся одним из самых приближенных к Пригожину лиц, куратор его проектов за рубежом, руководитель направления логистики. Издание уточнило, что также летели правая рука Пригожина Дмитрий Уткин, бывший участковый Евгений Макарян, который позже участвовал в боевых действиях.
Издание 1Rnd утверждает, что Пропустин родился в Новочеркасске Ростовской области и входил в число личной охраны Пригожина. Говорится, что информация о нем есть в базе «Миротворец», где он указан в качестве разведчика.
Пока никакой официальной информации о причинах крушения не поступало.
Между тем, Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что причиной падения может быть заложенное в отсек шасси взрывное устройство. Говорится, что это привело к отрыву крыла.
«Крыло ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным», — пишет канал.
Но, как говорилось ранее, официальных комментариев о причинах не было, они уточняются. Также достоверно неизвестно, жив ли сейчас Евгений Пригожин, поскольку его могло не быть на рейсе. Однако спустя сутки после происшествия он так и не вышел на связь.
Фотографии Пригожина и его главного соратника и возможного пассажира того же борта Дмитрия Уткина разместили на фасаде городского цирка. Таким образом, люди создали стихийный мемориал, к которому возложили гвоздики.
В соцсетях появилось большое количество публикаций по поводу крушения бизнес-джета, в которых жители Ростовской области активно оставляют комментарии. Они выражают мнение, что необходимо привлечь к ответственности виновника трагедии.
«Очень жаль тех, кто был в самолете… Все они такие же люди, как и мы», — заявили ростовчане.
Другие пользователи призвали остальных не делать поспешных выводов, так как официальной информации о гибели не было.
«Все же очень хочется верить, что это не правда и на самом деле он жив», — пишут местные жители.
«Надеюсь, Пригожин и Уткин живы… Уже писали об этом как-то, что Пригожин никогда не садился в самолет, в котором регистрировался, а летел в другом. И о втором самолете все забыли, который сел в Москве», — говорится в комментариях.
Напомним, что Евгений Пригожин в конце июня на военной технике вошел в Ростов и пробыл здесь весь день 24 числа. Это приравняли к вооруженному мятежу и возбудили уголовное дело. Все удалось разрешить мирно, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры.