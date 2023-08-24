Как учителям в Ростовской области платят от 15 тыс рублей и что от них требуют

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Согласно данным платформы hh.ru, количество доступных вакансий для учителей и преподавателей в июле увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим месяцем.
В Ростовской области средний диапазон предлагаемых зарплат для специалистов составил от 32 тысяч до 114 тысяч рублей в период с мая по август 2023 года. Особенно востребованными являются преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники. Значительная часть вакансий открыта онлайн-школами и центрами дополнительного образования.
Согласно данным за 2023 год, средняя предлагаемая зарплата для учителей, преподавателей и педагогов в России составляет 45 тысяч рублей. Год назад этот показатель был ниже — 40,2 тысячи рублей. Наибольшие зарплаты предлагают учителям в Москве (74 тысячи рублей), Сургуте (62,1 тысячи рублей) и Калуге (57,8 тысячи рублей). Ростов-на-Дону также присутствует в этом списке среди топ-40 городов со средней зарплатой в размере 41,5 тысячи рублей.
На данный момент в Ростовской области открыты более 460 вакансий для учителей. Зарплаты на одном из сайтов по поиску работы начинаются от 10 тысяч рублей, столько готовы платить педагогу в детском клубе.
«Не раздумывая, отправляйте нам резюме, если вы имеете педагогическое образование. Опыт желателен, а умение общаться с детьми на „одной волне“ необходимо», — говорится в тексте вакансии.
А в одной из школ Ростова учителю начальных классов предлагают зарплату от 15 тысяч до 17 тысяч рублей. При этом требуется опыт от трех лет, а график работы — 6/2.
В целом в регионе оказалось довольно много вакансий, где обещают платить от 15 тысяч рублей.
А от 60 тысяч до 90 тысяч рублей сможет зарабатывать преподаватель начальной школы на английском языке. Однако у него должны быть свободное владение письменным и устным английским языком, а также опыт работы в начальной школе в англоговорящей стране.
Ранее RostovGazeta писала, что Ростовской области на рынке труда сохраняется острый дефицит учителей. По данным портала «Работа в России», остались незаполненными 1,5 тысячи вакансий. Это соответствует пятому месту в рейтинге самых востребованных профессий.
По словам председателя комитета ЗСРО по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланы Мананкиной, существующие механизмы для решения проблемы с кадрами неэффективны, поэтому нужно искать другие способы привлечения молодых специалистов.
По мнению властей, возможным решением является подготовка педагогов по специальным соглашениям, где определенные школы или больницы будут выступать заказчиками. После завершения обучения специалистам нужно будет проработать в этих организациях не менее трех лет или вернуть деньги, потраченные на обучение.
Кроме этого, другим способом поддержки для молодых учителей может быть выплата «начального пособия» при первичном трудоустройстве с условием работы не менее трех лет.
Третьим методом привлечения кадров называется увеличение заработной платы с помощью ежемесячных доплат до тех пор, пока специалист не достигнет необходимого стажа для получения дополнительных надбавок.
А в четверг, 24 августа, губернатор Василий Голубев рассказал, что с открытием новых школ в регионе все острее стоит вопрос нехватки учителей. В данный момент больше всего вакансий педагогов открыто в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также дефицит фиксируется в Азовском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском и Зимовниковском районах.
Согласно данным Ростовстата, в Ростовской области средняя заработная плата увеличилась на почти 15,6%. В январе–мае текущего года она составила 48,3 тысячи рублей.
Однако рост реальной зарплаты не был столь значительным и оказался всего 7,9%.
Сравнивая показатели роста среднемесячной реальной заработной платы с другими регионами Южного федерального округа за тот же период, Ростовская область заняла четвертое место. Впереди оказались Республика Калмыкия (9,8%), Волгоградская область (9,3%) и Краснодарский край (8,1%).