Как учителям в Ростовской области платят от 15 тыс рублей и что от них требуют

Согласно данным за 2023 год, средняя предлагаемая зарплата для учителей, преподавателей и педагогов в России составляет 45 тысяч рублей. Год назад этот показатель был ниже — 40,2 тысячи рублей. Наибольшие зарплаты предлагают учителям в Москве (74 тысячи рублей), Сургуте (62,1 тысячи рублей) и Калуге (57,8 тысячи рублей). Ростов-на-Дону также присутствует в этом списке среди топ-40 городов со средней зарплатой в размере 41,5 тысячи рублей.