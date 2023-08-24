rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю

Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю

24 августа 2023, 11:16
Фото: Виктор Николаевич Дени / wikimedia.org/cc0
Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю
В Ростове может появиться памятник военачальнику Петру Врангелю, с инициативой выступила казачья бригада «Дон».

Казачья бригада «Дон» собирается установить в Ростове в конце сентября бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю. «Памятник создаётся и устанавливается на деньги простых русских людей», — заверяют в казачьей бригаде.

Известно, что бюст Врангелю создает скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения, графу Федору Келлеру.

Памятник погибшим от коронавируса медикам почти год не могут установить в Ростове
Узнать подробнее
Казаки просят всех желающих материально вложиться в создание бюста Врангеля.Казаки просят всех желающих материально вложиться в создание бюста Врангеля.
Казаки просят всех желающих материально вложиться в создание бюста Врангеля.
Фото: t.me/brigada_don

Казаки просят всех желающих материально вложиться в создание бюста Врангеля. Известно, что вся работа обойдется в полмиллиона рублей, однако из необходимых средств собранно лишь 300 тысяч рублей.

Ранее памятник Юрию Пескову установили на кладбище в Ростове со скандалом.

Читайте также:
Памятник Пескову установили на кладбище в Ростове со скандаломПамятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской областиВ Таганроге могут установить памятник Екатерины II, привезенный из Одессы
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Памятник#История Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#История и культура Ростовской области#Ростовские казаки#Ростов
Подпишитесь
«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове
Сегодня, 10:40
Заключенный житель Ростовской области продал байкерам четыре фантомных мотоцикла
Сегодня, 09:40
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:04
Ростовский политолог Сухарь разъяснил, кому выгодна гибель Пригожина
Сегодня, 08:56
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина
Сегодня, 09:01
Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу
Сегодня, 06:29