Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Казачья бригада «Дон» собирается установить в Ростове в конце сентября бюст военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белого движения Петру Врангелю. «Памятник создаётся и устанавливается на деньги простых русских людей», — заверяют в казачьей бригаде.
Известно, что бюст Врангелю создает скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения, графу Федору Келлеру.
Казаки просят всех желающих материально вложиться в создание бюста Врангеля. Известно, что вся работа обойдется в полмиллиона рублей, однако из необходимых средств собранно лишь 300 тысяч рублей.
Ранее памятник Юрию Пескову установили на кладбище в Ростове со скандалом.