Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Портал Donnews со ссылкой на гендиректор колбасного завода «Тавр» Александра Ремета рассказал, что компания планирует оставить старые здания в центре города и найти место для переезда за город. По словам руководителя компании, производственные здания на перекрестке проспекта Буденновского с Текучева стали «тесными», к тому же компания желает снизить издержки по содержанию четырехэтажных зданий.
Сейчас «Тавр» ищет место для размещения завода в пригороде Ростова. Однако это уже не первая попытка, до 2020 года компания хотела переехать в промзону на юге Батайска, вложила около 700 миллионов рублей, но инвестиции не оправдались из-за расположения труб «Газпрома».
Сейчас же некоторым зданиям завода более 100 лет, а некоторые помещения и вовсе находятся в аварийном состоянии, из-за чего группа «Агроком» миллиардера Ивана Саввиди, в которую входит «Тавр», активно ищет варианты для переезда. Что будут делать с освободившимися 11 гектарами в центре Ростова пока неизвестно.
Ранее стало известно, что «Тавр» решил экономить на курице в составе своей продукции из-за роста цен на мясо птицы.