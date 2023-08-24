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Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город

Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город

24 августа 2023, 15:33
Фото: Яндекс Карты
Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город
В Ростове колбасный завод «Тавр» планирует переехать из центра города ради снижения издержек, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Donnews со ссылкой на гендиректор колбасного завода «Тавр» Александра Ремета рассказал, что компания планирует оставить старые здания в центре города и найти место для переезда за город. По словам руководителя компании, производственные здания на перекрестке проспекта Буденновского с Текучева стали «тесными», к тому же компания желает снизить издержки по содержанию четырехэтажных зданий.

Сейчас «Тавр» ищет место для размещения завода в пригороде Ростова. Однако это уже не первая попытка, до 2020 года компания хотела переехать в промзону на юге Батайска, вложила около 700 миллионов рублей, но инвестиции не оправдались из-за расположения труб «Газпрома».

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Сейчас же некоторым зданиям завода более 100 лет, а некоторые помещения и вовсе находятся в аварийном состоянии, из-за чего группа «Агроком» миллиардера Ивана Саввиди, в которую входит «Тавр», активно ищет варианты для переезда. Что будут делать с освободившимися 11 гектарами в центре Ростова пока неизвестно.

Ранее стало известно, что «Тавр» решил экономить на курице в составе своей продукции из-за роста цен на мясо птицы.

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