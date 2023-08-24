Колбасный завод «Тавр» миллиардера Саввиди перенесут из центра Ростова за город

Сейчас «Тавр» ищет место для размещения завода в пригороде Ростова. Однако это уже не первая попытка, до 2020 года компания хотела переехать в промзону на юге Батайска, вложила около 700 миллионов рублей, но инвестиции не оправдались из-за расположения труб «Газпрома».