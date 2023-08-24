Краснодарский политолог Гусий рассказал, кому может быть выгодна смерть Пригожина

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По предварительным данным, воздушное судно совершало рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург, на борту находились десять человек, включая самого Евгений Пригожина и Дмитрия Уткина. Пресс-служба основателя частной военной компании ещё не дала официальных комментариев, однако «Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в ночь на 24 августа зажёг окна в форме креста, а также у самого здания появился стихийный мемориал Пригожину.
«Смерть Евгения Пригожина, как бы грустно это не звучало, выгодна многим и за пределами России. А на фоне выборов 2024 года ситуация с его гибелью может привести к раскачке настроений и новой борьбе среди элит. Да, смерть основателя ЧВК не повлияет на ход спецоперации, не сломит систему управления — но борьба за освободившуюся нишу будет. Несомненно, в такой структуре есть план и на случай внезапной смерти руководства, поэтому сам „Вагнер“ останется и будет работать, но с другим главным. Поэтому международные задачи также будут решаться, хоть и информационно все будет гораздо тише», — прокомментировал краснодарский политолог Андрей Гусий.
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer — 135, — сообщили в ведомстве.
В ночь на 24 августа в Ростове вызвали сотрудников силовых ведомств из отпусков после крушения самолета Пригожина.