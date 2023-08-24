Медведев: «Единая Россия» должна победить на выборах при высоком доверии граждан

Турчак, в свою очередь, подчеркнул, что выдвижение кандидатов от партии не только дает им определенные преимущества, но и накладывает ответственность. Он отметил, что в каждом регионе, где пройдут выборы в сентябре, сформулированы конкретные задачи для региональных разделов народной программы. Впервые это происходит и в новых субъектах. Уже собрано более 860 тысяч предложений по всей стране, проведены десятки тысяч встреч с жителями.