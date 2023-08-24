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Медведев: «Единая Россия» должна победить на выборах при высоком доверии граждан

Медведев: «Единая Россия» должна победить на выборах при высоком доверии граждан

24 августа 2023, 18:01
Фото: ER.RU
Условиями для победы «Единой России» в осенних выборах должны стать высокий уровень доверия граждан и конкурентная борьба с надежной защитой итогов голосования.

Такое заявление сделал председатель партии Дмитрий Медведев, выступая по ВКС перед региональными лидерами партийных списков. На встрече присутствовали также Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», и Владимир Васильев, руководитель думской фракции.

Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц в регионах избирается от «Единой России», как и в прошлые годы. У партии есть общая программа и общие цели, которые определены президентом страны.

Турчак, в свою очередь, подчеркнул, что выдвижение кандидатов от партии не только дает им определенные преимущества, но и накладывает ответственность. Он отметил, что в каждом регионе, где пройдут выборы в сентябре, сформулированы конкретные задачи для региональных разделов народной программы. Впервые это происходит и в новых субъектах. Уже собрано более 860 тысяч предложений по всей стране, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

Медведев поручил усилить работу по информированию граждан о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к партии. Главная задача на следующий финансовый год — выполнение всех финансовых обязательств, предусмотренных в народной программе, и продолжение проектов, которые влияют на качество жизни.

Приоритетом для партии является помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также выполнение всех гуманитарных миссий, которые партия на себя взяла, напомнил Медведев.

Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в различных сферах были представлены действующими губернаторами. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии, пишет сайт ER.RU.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не один год руководят регионами и отделениями «Единой России».

В заключение он подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах станут основной поддержкой в предстоящей президентской кампании в 2024 году.

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