Медведев: «Единая Россия» должна победить на выборах при высоком доверии граждан

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Такое заявление сделал председатель партии Дмитрий Медведев, выступая по ВКС перед региональными лидерами партийных списков. На встрече присутствовали также Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», и Владимир Васильев, руководитель думской фракции.
Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц в регионах избирается от «Единой России», как и в прошлые годы. У партии есть общая программа и общие цели, которые определены президентом страны.
Турчак, в свою очередь, подчеркнул, что выдвижение кандидатов от партии не только дает им определенные преимущества, но и накладывает ответственность. Он отметил, что в каждом регионе, где пройдут выборы в сентябре, сформулированы конкретные задачи для региональных разделов народной программы. Впервые это происходит и в новых субъектах. Уже собрано более 860 тысяч предложений по всей стране, проведены десятки тысяч встреч с жителями.
Медведев поручил усилить работу по информированию граждан о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к партии. Главная задача на следующий финансовый год — выполнение всех финансовых обязательств, предусмотренных в народной программе, и продолжение проектов, которые влияют на качество жизни.
Приоритетом для партии является помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также выполнение всех гуманитарных миссий, которые партия на себя взяла, напомнил Медведев.
Итоги реализации программы «Единой России» и партийных проектов в различных сферах были представлены действующими губернаторами. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии, пишет сайт ER.RU.
Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не один год руководят регионами и отделениями «Единой России».
В заключение он подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах станут основной поддержкой в предстоящей президентской кампании в 2024 году.