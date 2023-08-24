МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара

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Published Сегодня, 16:48
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В понедельник, 21 августа, ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» опубликовало электронный аукцион для поставки 598 автомобилей, которые закупают в целях обеспечения государственной программы вооружения. Общая стоимость контракта составила более 493,1 миллиона рублей.
За эти средства подрядчик должен поставить 396 седанов и 202 универсала белого, серого или серебристого цвета или их аналоги, оснащенные кондиционерами. В комплекте ко всем автомобилям должны идти огнетушители, аптечки, знаки аварийной остановки, буксировочные тросы, домкраты, баллонные ключи и резиновые коврики.
249 автомобилей должны доставить в Ростов-на-Дону, 124 — в Краснодар, оставшиеся автомобили отправят в Моздок и Ессентуки. Победителя конкурса определят 12 сентября.
Ранее стало известно, что на исследование состава воздуха в Ростове и Новочеркасске потратят 31 миллион рублей.