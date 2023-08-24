rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для Ростова и Краснодара

МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара

24 августа 2023, 16:48
Фото: 1MI
МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для Ростова и Краснодара
МВД выделило 493,1 миллиона рублей для покупки легковых автомобилей для полиции Ростова, Краснодара и еще двух южных городов, сведения об этом появились на портале Госзакупок.

В понедельник, 21 августа, ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» опубликовало электронный аукцион для поставки 598 автомобилей, которые закупают в целях обеспечения государственной программы вооружения. Общая стоимость контракта составила более 493,1 миллиона рублей.

Цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года
Узнать подробнее

За эти средства подрядчик должен поставить 396 седанов и 202 универсала белого, серого или серебристого цвета или их аналоги, оснащенные кондиционерами. В комплекте ко всем автомобилям должны идти огнетушители, аптечки, знаки аварийной остановки, буксировочные тросы, домкраты, баллонные ключи и резиновые коврики.

249 автомобилей должны доставить в Ростов-на-Дону, 124 — в Краснодар, оставшиеся автомобили отправят в Моздок и Ессентуки. Победителя конкурса определят 12 сентября.

Ранее стало известно, что на исследование состава воздуха в Ростове и Новочеркасске потратят 31 миллион рублей.

Читайте также:
«Дамате» купила за 13 млн руб комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской областиПодразделение Россельхознадзора Ростовской области купит себе два авто за 8,6 млн рубВ Ростовской области купят три судна для водных туристических маршрутов
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Полиция#Происшествие#Краснодарский край#Ставропольский край#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#18+#Северная Осетия
Подпишитесь
В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах
Сегодня, 15:10
Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец Новочеркасска
Сегодня, 14:08
Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове у цирка, где застрял танк
Сегодня, 13:12
Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки
Сегодня, 15:08
Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег
Сегодня, 11:17
«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры
Сегодня, 12:23