МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара

За эти средства подрядчик должен поставить 396 седанов и 202 универсала белого, серого или серебристого цвета или их аналоги, оснащенные кондиционерами. В комплекте ко всем автомобилям должны идти огнетушители, аптечки, знаки аварийной остановки, буксировочные тросы, домкраты, баллонные ключи и резиновые коврики.