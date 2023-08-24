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На электронной платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья за август

На электронной платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья за август

24 августа 2023, 19:47
Фото: piqsels.com
С начала текущего месяца электронная торговая платформа Российского экологического оператора (РЭО) активно проводит онлайн-сделки, связанные с торговлей вторичными ресурсами. За этот период стекло, полимеры и макулатура оказались самыми востребованными товарами.

Среди участников торговых операций на платформе наибольший интерес проявили товаропроизводители и импортеры, которые составили более 34% общего числа пользователей. Утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%) также активно взаимодействовали с платформой. С конца июля текущего года компании из этих категорий успешно реализовали значительные объемы вторичных ресурсов, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры, передает gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что платформа собрала широкий спектр важных вторичных ресурсов, таких как металлы, стекло, макулатура и другие. Такое разнообразие способствует формированию экономики замкнутого цикла в России.

Начавшая работу в сентябре 2022 года электронная торговая площадка предоставляет возможность торговли вторичными ресурсами и сырьем. Здесь предусмотрены операции по покупке, продаже, заключению сделок, связанных с переработкой, а также размещению заказов на исполнение лотов по РОП.

Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что 32% всех представленных вторичных ресурсов составляют полимеры, а макулатура — 20%. Доли остальных видов ресурсов распределены на уровне до 10%. Платформа регулярно обновляет статистику и анализирует тенденции рынка, чтобы улучшать функционал площадки и предоставлять необходимые опции пользователям.

Необходимо подчеркнуть, что Российский экологический оператор ставит перед собой ключевую задачу — разработать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках этой стратегии планируется достичь 100% сортировки ТКО и сократить объем направляемых на полигоны отходов на 50% к 2030 году. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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