На электронной платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья за август

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Среди участников торговых операций на платформе наибольший интерес проявили товаропроизводители и импортеры, которые составили более 34% общего числа пользователей. Утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%) также активно взаимодействовали с платформой. С конца июля текущего года компании из этих категорий успешно реализовали значительные объемы вторичных ресурсов, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры, передает gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что платформа собрала широкий спектр важных вторичных ресурсов, таких как металлы, стекло, макулатура и другие. Такое разнообразие способствует формированию экономики замкнутого цикла в России.
Начавшая работу в сентябре 2022 года электронная торговая площадка предоставляет возможность торговли вторичными ресурсами и сырьем. Здесь предусмотрены операции по покупке, продаже, заключению сделок, связанных с переработкой, а также размещению заказов на исполнение лотов по РОП.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что 32% всех представленных вторичных ресурсов составляют полимеры, а макулатура — 20%. Доли остальных видов ресурсов распределены на уровне до 10%. Платформа регулярно обновляет статистику и анализирует тенденции рынка, чтобы улучшать функционал площадки и предоставлять необходимые опции пользователям.
Необходимо подчеркнуть, что Российский экологический оператор ставит перед собой ключевую задачу — разработать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках этой стратегии планируется достичь 100% сортировки ТКО и сократить объем направляемых на полигоны отходов на 50% к 2030 году. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.