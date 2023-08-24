На электронной платформе РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторсырья за август

Необходимо подчеркнуть, что Российский экологический оператор ставит перед собой ключевую задачу — разработать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках этой стратегии планируется достичь 100% сортировки ТКО и сократить объем направляемых на полигоны отходов на 50% к 2030 году. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.