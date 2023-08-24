«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове

Напомним, что 23 августа самолет Embraer-135 потерпел крушение в Тверской области. Сообщается, что на его борту было 10 человек. Среди пассажиров мог оказаться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — он был в списке пассажиров этого рейса.