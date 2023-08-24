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Published Сегодня, 10:40

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«Натоптал много мозолей»: Вассерман высказался о том, кому выгодна гибель Пригожина

«Натоптал»: Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина после мятежа в Ростове

24 августа 2023, 10:40
Фото: rostovgazeta.ru
«Натоптал много мозолей»: Вассерман высказался о том, кому выгодна гибель Пригожина

Вассерман сообщил, кому выгодна гибель Пригожина, устроившем мятеж в Ростове

Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была выгодна очень многим, сообщил RostovGaseta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что 23 августа самолет Embraer-135 потерпел крушение в Тверской области. Сообщается, что на его борту было 10 человек. Среди пассажиров мог оказаться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — он был в списке пассажиров этого рейса.

«Пригожин успел натоптать такое количество мозолей, что его смерти, несомненно, обрадуются очень многие», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Депутат добавляет, что о причинах авиакатастрофы невозможно сказать ничего конкретного. Ими по несколько месяцев занимаются комиссии специалистов. И то, далеко не всегда называют точную причину.

«Я не думаю, что причиной крушения самолета в Тверской области, стала специально учиненная диверсия. Скорее всего, это все-таки случайность», — делится мнением собеседник.

Ранее ростовский политолог Абросимов рассказал RostovGazeta о любопытной привычке Евгения Пригожина, которая могла сохранить ему жизнь.

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