Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, что 23 августа самолет Embraer-135 потерпел крушение в Тверской области. Сообщается, что на его борту было 10 человек. Среди пассажиров мог оказаться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — он был в списке пассажиров этого рейса.
«Пригожин успел натоптать такое количество мозолей, что его смерти, несомненно, обрадуются очень многие», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат добавляет, что о причинах авиакатастрофы невозможно сказать ничего конкретного. Ими по несколько месяцев занимаются комиссии специалистов. И то, далеко не всегда называют точную причину.
«Я не думаю, что причиной крушения самолета в Тверской области, стала специально учиненная диверсия. Скорее всего, это все-таки случайность», — делится мнением собеседник.
Ранее ростовский политолог Абросимов рассказал RostovGazeta о любопытной привычке Евгения Пригожина, которая могла сохранить ему жизнь.