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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец новочеркасска

Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец Новочеркасска

24 августа 2023, 14:08
Фото: ILA-boy/cc0/wikimedia.org
Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец новочеркасска
Взрыв бомбы мог стать причиной падения самолета, пассажирами в котором числились Евгений Пригожин и уроженец Ростовской области Сергей Пропустин, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что в среду, 23 августа, в Тверской области рухнул бизнес-джет. По информации Росавиации, в списке пассажиров числились Евгений Пригожин и Сергей Пропустин. СМИ пишут, что последний родился в Новочеркасске.

«Пока все говорит о том, что взрыв произошел в сервисном отсеке в районе хвостовой части, которая оказалась в нескольких километрах от фюзеляжа. Возможно, на борту были две бомбы на случай, если одна не сработает», — уточнил канал.

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Отмечается, что сейчас проверяется этап технического обслуживания самолета. Устанавливаются лица, которые имеют доступ к борту.

Добавим, что официальной информации о гибели людей и причинах катастрофы не поступало, она уточняется.

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