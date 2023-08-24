Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец новочеркасска

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Напомним, что в среду, 23 августа, в Тверской области рухнул бизнес-джет. По информации Росавиации, в списке пассажиров числились Евгений Пригожин и Сергей Пропустин. СМИ пишут, что последний родился в Новочеркасске.
«Пока все говорит о том, что взрыв произошел в сервисном отсеке в районе хвостовой части, которая оказалась в нескольких километрах от фюзеляжа. Возможно, на борту были две бомбы на случай, если одна не сработает», — уточнил канал.
Отмечается, что сейчас проверяется этап технического обслуживания самолета. Устанавливаются лица, которые имеют доступ к борту.
Добавим, что официальной информации о гибели людей и причинах катастрофы не поступало, она уточняется.