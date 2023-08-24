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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

«Не потянут»: когда в общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры

«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры

24 августа 2023, 12:23
Фото: Jklome/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Не потянут»: когда в общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры

Активистка Репещук рассказала, когда автобусы Краснодара оснастят кондиционерами

Одной из больных тем для краснодарцев является отсутствие кондиционеров в общественном транспорте. Руководитель движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала RostovGazeta, станут ли поездки на краснодарском общественном транспорте комфортными.

В летнее время года в Краснодаре передвигаться в автобусах, троллейбусах и трамваях достаточно тяжело, так как кондиционерами оснащено меньше половины всего городского транспорта. По словам эксперта, устанавливать эти оборудования возможно только в новых и современных машинах, что уже довольно проблематично для Краснодара. Причина всех неудобств, по мнению спикера, заключается в неэффективности схемы общественного транспорта по документу планирования.

«У меня есть сомнения в том, что в ближайшие 10 лет весь общественный транспорт Краснодара будет оснащён кондиционерами. Причина в неэффективности схемы общественного транспорта по документу планирования. Ни город, ни перевозчики не потянут закупку такого большого количества машин с кондиционерами. Бюджет сейчас значительно уменьшился, поэтому реализовать транспортную реформу будет крайне тяжело», — высказалась Марина Репещук.

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Отметим, что кондиционер в салоне, при его наличии, должны включать, если температура воздуха достигает +23 градуса. При превышении +30 градусов на улице, температура в салоне должна быть на шесть градусов ниже.

Ранее Rostovgazeta писала о том, почему общественный транспорт Краснодара уходит в депо уже к 18.00.

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