«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В летнее время года в Краснодаре передвигаться в автобусах, троллейбусах и трамваях достаточно тяжело, так как кондиционерами оснащено меньше половины всего городского транспорта. По словам эксперта, устанавливать эти оборудования возможно только в новых и современных машинах, что уже довольно проблематично для Краснодара. Причина всех неудобств, по мнению спикера, заключается в неэффективности схемы общественного транспорта по документу планирования.
«У меня есть сомнения в том, что в ближайшие 10 лет весь общественный транспорт Краснодара будет оснащён кондиционерами. Причина в неэффективности схемы общественного транспорта по документу планирования. Ни город, ни перевозчики не потянут закупку такого большого количества машин с кондиционерами. Бюджет сейчас значительно уменьшился, поэтому реализовать транспортную реформу будет крайне тяжело», — высказалась Марина Репещук.
Отметим, что кондиционер в салоне, при его наличии, должны включать, если температура воздуха достигает +23 градуса. При превышении +30 градусов на улице, температура в салоне должна быть на шесть градусов ниже.
Ранее Rostovgazeta писала о том, почему общественный транспорт Краснодара уходит в депо уже к 18.00.