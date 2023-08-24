«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры

В летнее время года в Краснодаре передвигаться в автобусах, троллейбусах и трамваях достаточно тяжело, так как кондиционерами оснащено меньше половины всего городского транспорта. По словам эксперта, устанавливать эти оборудования возможно только в новых и современных машинах, что уже довольно проблематично для Краснодара. Причина всех неудобств, по мнению спикера, заключается в неэффективности схемы общественного транспорта по документу планирования.