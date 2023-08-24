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«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о привычке Пригожина

«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина

24 августа 2023, 09:01
Фото: 1MI
«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о привычке Пригожина

Ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина

Опубликованы списки людей, которые должны были находиться на борту самолета Евгения Пригожина. В их числе — глава ЧВК «Вагнер». Но все прекрасно знают, что было два самолета, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что 23 августа в Тверской области рухнул самолет Embraer-135. На его борту было 10 человек. Предполагается, что в числе пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Однозначно говорить о гибели Евгения Пригожина пока не стоит. Давайте сперва дождемся официальной экспертизы, которая подтвердит, что он погиб. Все же знают, что было два самолета. А у Пригожина была привычка не садиться на тот рейс, на который он был зарегистрирован», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Политолог подчеркивает, что пока опубликованы лишь списки людей, которые должны были находиться на рейсе. Но из-за чего упал самолет — остается под большим вопросом.

Ранее RostovGazeta сообщала, что известно об уроженце Новочеркасска, который находился на борту рухнувшего самолета вместе с Евгением Пригожиным.

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