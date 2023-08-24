«Нужна экспертиза»: ростовский политолог Абросимов рассказал о гибели Пригожина

«Однозначно говорить о гибели Евгения Пригожина пока не стоит. Давайте сперва дождемся официальной экспертизы, которая подтвердит, что он погиб. Все же знают, что было два самолета. А у Пригожина была привычка не садиться на тот рейс, на который он был зарегистрирован», — отмечает Дмитрий Абросимов.