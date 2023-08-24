Один человек пострадал в результате хлопка газа в Аксае

На выходных, 20 августа, в Аксае на проспекте Ленина, 19 в 20.10 мск спасатели получили сообщение о хлопке газовоздушной смеси. В результате ЧС огня не возникло, а потому пожарных к устранению последствий происшествия не привлекали.