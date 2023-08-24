rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Один человек пострадал в результате хлопка газа в Аксае

Один человек пострадал в результате хлопка газа в Аксае

24 августа 2023, 17:34
Фото: 26.mchs.gov.ru
Один человек пострадал в результате хлопка газа в Аксае
В Аксае в результате хлопка газа на проспекте Ленина пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На выходных, 20 августа, в Аксае на проспекте Ленина, 19 в 20.10 мск спасатели получили сообщение о хлопке газовоздушной смеси. В результате ЧС огня не возникло, а потому пожарных к устранению последствий происшествия не привлекали.

В Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря
Узнать подробнее

В результате ЧС в квартире №42 выбило остекление с входной дверью, однако стены и межкомнатные перегородки не пострадали. Спасатели уточнили, что в БСМП Аксая доставили одного пострадавшего — мужчина получил термические ожоги.

Причины произошедшего в пресс-службе не уточняли.

Ранее в Ростове рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажке.

Читайте также:
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июляВ Ростовской области жителей четырех городов испугал мощный хлопок в небе 20 июляСити-менеджер Таганрога объяснил, что за пугающий хлопок слышали жители 14 июля
#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк#Аксай#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Хлопок газа#18+#МЧС России по Ростовской области
Подпишитесь
В самолете Пригожина мог разбиться дончанин, а в Ростове мечтают о больших зарплатах
Сегодня, 15:10
Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец Новочеркасска
Сегодня, 14:08
Стихийный мемориал в память о Пригожине появился в Ростове у цирка, где застрял танк
Сегодня, 13:12
Детский омбудсмен Ростовской области Ирина Черкасова попала в санционные списки
Сегодня, 15:08
Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег
Сегодня, 11:17
«Не потянут»: когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры
Сегодня, 12:23