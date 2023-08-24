Один человек пострадал в результате хлопка газа в Аксае

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
На выходных, 20 августа, в Аксае на проспекте Ленина, 19 в 20.10 мск спасатели получили сообщение о хлопке газовоздушной смеси. В результате ЧС огня не возникло, а потому пожарных к устранению последствий происшествия не привлекали.
В результате ЧС в квартире №42 выбило остекление с входной дверью, однако стены и межкомнатные перегородки не пострадали. Спасатели уточнили, что в БСМП Аксая доставили одного пострадавшего — мужчина получил термические ожоги.
Причины произошедшего в пресс-службе не уточняли.
Ранее в Ростове рассказали о последствиях взрыва газа в многоэтажке.