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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 05:08

Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска

Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска

24 августа 2023, 04:32
Фото: 1MI
Уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин, который летел вместе с Евгением Пригожиным, входил в число его личной охраны, сообщает 1Rnd.

Напомним, что вечером 23 августа, спустя два месяца после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, рухнул самолет Embraer — 135 в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе, по информации Росавиации, Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.

Вместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин
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«Данные о Пропустине есть в базе „Миротворец“, ему было 44 года, он родился в Новочеркасске, но последние годы жил в Санкт-Петербурге. Он входил в число личной охраны Пригожина», — пишет издание.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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