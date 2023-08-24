Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Напомним, что вечером 23 августа, спустя два месяца после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, рухнул самолет Embraer — 135 в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе, по информации Росавиации, Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.
«Данные о Пропустине есть в базе „Миротворец“, ему было 44 года, он родился в Новочеркасске, но последние годы жил в Санкт-Петербурге. Он входил в число личной охраны Пригожина», — пишет издание.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.