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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Отключение горячей воды на Западном и в центре Ростова перенесли на середину сентября

Отключение горячей воды на Западном и в центре Ростова перенесли на середину сентября

24 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI
Отключение горячей воды на Западном и в центре Ростова перенесли на середину сентября
Горячую воду на Западном и в центре Ростова решили отключить с 18 сентября, сообщили в администрации города.

В Ростове продолжают готовить тепловые сети к отопительному сезону. Ранее власти сообщали, что с 5 по 9 сентября проведут отключения горячей воды на Западном и в центре из-за испытаний на теплотрассах.

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Однако из-за проведения в начале месяца «социально значимых городских мероприятий» работы решили перенести на середину сентября. Запастись тазиками и кастрюлями ростовчанам придется с 18 по 22 сентября.

Однако и этот срок не окончательный. В «Ростовских теплосетях» заявляли, что в случае обнаружения дефектов на трубопроводах без горячей воды придется сидеть гораздо больше обозначенного срока.

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