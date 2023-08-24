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Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег

Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег

24 августа 2023, 11:17
Фото: azerbaijan-stockers/freepik.com
Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег
Жители Ростова-на-Дону брал с клиентов предоплату за ремонтные работы и исчезал, сообщили в региональном УМВД.

В Интернете 47-летний мужчина опубликовал объявление о проведении ремонтных и отделочных работ, после чего обговаривал детали с потенциальными заказчиками. Так, он встретился с одним из них, взял 25 тысяч рублей и ушел за инвентарем для обработки стен, но больше не вернулся. А на звонки он перестал отвечать.

Регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени
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Оказалось, что подозреваемый обманул еще двух человек, а размер ущерба составил 80 тысяч рублей. Все деньги ростовчанин потратил на себя.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции.

Ранее регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мошенничество#Происшествие#Уголовное дело#Ремонтные работы
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