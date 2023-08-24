Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег

В Интернете 47-летний мужчина опубликовал объявление о проведении ремонтных и отделочных работ, после чего обговаривал детали с потенциальными заказчиками. Так, он встретился с одним из них, взял 25 тысяч рублей и ушел за инвентарем для обработки стен, но больше не вернулся. А на звонки он перестал отвечать.