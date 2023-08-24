Овладевший фокусом исчезновения ростовчанин оставлял людей без денег

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Интернете 47-летний мужчина опубликовал объявление о проведении ремонтных и отделочных работ, после чего обговаривал детали с потенциальными заказчиками. Так, он встретился с одним из них, взял 25 тысяч рублей и ушел за инвентарем для обработки стен, но больше не вернулся. А на звонки он перестал отвечать.
Оказалось, что подозреваемый обманул еще двух человек, а размер ущерба составил 80 тысяч рублей. Все деньги ростовчанин потратил на себя.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции.
Ранее регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени.