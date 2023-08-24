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Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу

Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу

24 августа 2023, 06:29
Фото: Tech. Sgt. Jeffrey Allen/defense.gov/cc0
Племянница уроженца Новочеркасска Сергея Пропустина, который мог быть в одном самолете с Евгением Пригожиным, прокомментировала крушение судна Embraer-135, пишут «Известия».

Напомним, что 23 августа в Тверской области рухнул самолет Embraer-135, на борту которого были 10 человек. По данным Росавиации, на борту находились Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.

«По информации сервиса „Миротворец“, Пропустин был разведчиком-гранатометчиком. Его племянница Анастасия рассказала, что им не сообщали о смерти родственника», — уточнило издание.

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О том, что Пропустин родился в Новочеркасске Ростовской области написало 1Rnd. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Новочеркасск#Росавиация#Катастрофа#Евгений Пригожин#Сергей Пропустин#Тверская область#Племянница#Разведчик-гранатометчик#Анастасия
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