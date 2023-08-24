Племянница летевшего с Пригожиным уроженца Новочеркасска прокомментировала катастрофу

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Напомним, что 23 августа в Тверской области рухнул самолет Embraer-135, на борту которого были 10 человек. По данным Росавиации, на борту находились Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.
«По информации сервиса „Миротворец“, Пропустин был разведчиком-гранатометчиком. Его племянница Анастасия рассказала, что им не сообщали о смерти родственника», — уточнило издание.
О том, что Пропустин родился в Новочеркасске Ростовской области написало 1Rnd. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Читайте также материал RostovGazeta о том, что известно о Сергее Пропустине.