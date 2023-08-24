Что известно об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожина

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По информации издания, Пропустин родился в Новочеркасске, а в последнее время жил в Санкт-Петербурге. Говорится, что ему было 44 года.
«Пропустин был разведчиком и входил в число личной охраны Пригожина. Информация о нем есть в базе „Миротворец“, — уточнило издание.
Официальных комментариев по этому поводу не было, данные уточняются.
Напомним, что самолет Embraer — 135 рухнул 23 августа, спустя два месяца после мятежа в Ростове. По данным Росавиации, на борту находились несколько человек, в том числе Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.