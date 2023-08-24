rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Подробности назвали об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожин

Что известно об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожина

24 августа 2023, 04:51
Фото: 1MI

Подробности назвали об уроженце Новочеркасска из разбившегося самолета Пригожин

Уроженец Ростовской области Сергей Пропустин находился вместе с Евгением Пригожиным на борту самолета, который разбился в Тверской области, сообщает 1Rnd.

По информации издания, Пропустин родился в Новочеркасске, а в последнее время жил в Санкт-Петербурге. Говорится, что ему было 44 года.

«Пропустин был разведчиком и входил в число личной охраны Пригожина. Информация о нем есть в базе „Миротворец“, — уточнило издание.

Охранником Пригожина оказался находившийся в упавшем самолете уроженец Новочеркасска
Узнать подробнее

Официальных комментариев по этому поводу не было, данные уточняются.

Напомним, что самолет Embraer — 135 рухнул 23 августа, спустя два месяца после мятежа в Ростове. По данным Росавиации, на борту находились несколько человек, в том числе Евгений Пригожин и Сергей Пропустин.

Читайте также:
Охранником Пригожина оказался находившийся в упавшем самолете уроженец НовочеркасскаВместе с Пригожиным в самолете мог погибнуть уроженец Новочеркасска Сергей ПропустинСиловиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Росавиация#Санкт-Петербург#Евгений Пригожин#Сергей Пропустин#Тверская область#Миротворец#Личная охрана#Embraer 135#Разведчик
Подпишитесь
Стало известно, кем приходился Пригожину погибший с ним уроженец Новочеркасска
Сегодня, 04:32
Силовиков в Ростове вызвали из отпусков после крушения самолета Пригожина
Вчера, 21:43
Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа
Вчера, 16:18
Поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге
Вчера, 16:27
Троих дезертиров, подозреваемых в убийстве, могут разыскивать в Ростовской области
Вчера, 17:14