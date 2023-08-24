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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Подзаработок или обман? Мужчина кликнул по ссылке и потерял огромную сумму денег

24 августа 2023, 06:54
В Ростовской области интернет-мошенничество достигло огромных масштабов. Жители этого региона не раз становились жертвами хитрых обманщиков. Одна из таких историй произошла с 43-летним Михаилом (имя изменено).

Михаил рассказал, что он искал себе новую машину через популярную интернет-площадку. В процессе поиска он наткнулся на рекламу, предлагающую «подзаработать». Никогда не отказываясь от дополнительных денег, Михаил перешел по ссылке, пишет «КП-Ростов-на-Дону»

На сайте он заполнил анкету с личными данными и вскоре получил звонок от Анастасии. Девушка представилась работником какой-то организации и рассказала Михаилу о возможности заработка на инвестициях. Ее предложение заинтересовало Михаила, и она перевела его на другого сотрудника по имени Светлана. Чтобы продолжить общение, Михаилу было предложено скачать приложение для видеоконференций.

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