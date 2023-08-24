Подзаработок или обман? Мужчина кликнул по ссылке и потерял огромную сумму денег

На сайте он заполнил анкету с личными данными и вскоре получил звонок от Анастасии. Девушка представилась работником какой-то организации и рассказала Михаилу о возможности заработка на инвестициях. Ее предложение заинтересовало Михаила, и она перевела его на другого сотрудника по имени Светлана. Чтобы продолжить общение, Михаилу было предложено скачать приложение для видеоконференций.