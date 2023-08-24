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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост

Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост

24 августа 2023, 11:54
Фото: Росавтодор/cc by 4.0
Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост
За последние два года со стороны недоброжелателей России производилось множество попыток атак Крымского моста, а повышенные меры безопасности продолжают действовать и по сей день. Политолог Гусий объяснил RostovGazeta, когда Украина перестанет атаковать переправу через Керченский пролив.

Крымский мост является «красной тряпкой» для недоброжелателей России. Вспомним о теракте 17 июля, в результате которого погибли два человека, пострадал ребенок, а также о попытке атаки моста 12 августа, когда ракеты были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны. По мнению эксперта, Украина воспринимает Керченский мост в качестве мишени, по которой следует бить для отвода глаз.

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«Попытки, как можно предположить, будут идти и дальше. Обратите внимание, что прилеты БПЛА в Москву уже не воспринимается как ЧП, поэтому, как мне кажется, Украина будет искать новые варианты для, в основном, информационных атак. Что это будет — вопрос сложный, ответ на него знают наши силовики и делают все для предотвращения опасности. Досмотры на мосту и другие меры безопасности останутся на ближайшие лет десять. Хотя на таком инфраструктурном объекте я бы сохранил их на постоянной основе», — прокомментировал политолог Андрей Гусий изданию RostovGazeta.ru.

Ранее эксперт объяснил кубанцам, для чего беспилотники НАТО обследуют акваторию Чёрного моря.

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#Теракт#Украина#Крымский мост#Керченский пролив#Беспилотники#НАТО#Атаки#Чёрное море#Меры безопасности#София Дибияева#Российская средства противовоздушной обороны#Мишень#Информационные атаки#Досмотры на мосту#Инфраструктурный объект
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