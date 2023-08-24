Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост

«Попытки, как можно предположить, будут идти и дальше. Обратите внимание, что прилеты БПЛА в Москву уже не воспринимается как ЧП, поэтому, как мне кажется, Украина будет искать новые варианты для, в основном, информационных атак. Что это будет — вопрос сложный, ответ на него знают наши силовики и делают все для предотвращения опасности. Досмотры на мосту и другие меры безопасности останутся на ближайшие лет десять. Хотя на таком инфраструктурном объекте я бы сохранил их на постоянной основе», — прокомментировал политолог Андрей Гусий изданию RostovGazeta.ru.