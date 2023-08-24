Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Крымский мост является «красной тряпкой» для недоброжелателей России. Вспомним о теракте 17 июля, в результате которого погибли два человека, пострадал ребенок, а также о попытке атаки моста 12 августа, когда ракеты были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны. По мнению эксперта, Украина воспринимает Керченский мост в качестве мишени, по которой следует бить для отвода глаз.
«Попытки, как можно предположить, будут идти и дальше. Обратите внимание, что прилеты БПЛА в Москву уже не воспринимается как ЧП, поэтому, как мне кажется, Украина будет искать новые варианты для, в основном, информационных атак. Что это будет — вопрос сложный, ответ на него знают наши силовики и делают все для предотвращения опасности. Досмотры на мосту и другие меры безопасности останутся на ближайшие лет десять. Хотя на таком инфраструктурном объекте я бы сохранил их на постоянной основе», — прокомментировал политолог Андрей Гусий изданию RostovGazeta.ru.
Ранее эксперт объяснил кубанцам, для чего беспилотники НАТО обследуют акваторию Чёрного моря.